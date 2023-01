Claudia López desmiente que haya habido desaparecidos durante el paro nacional

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, afirmó en las últimas horas que es falso que se hayan registrado desaparecidos en la ciudad durante el paro nacional de septiembre de 2020, y explicó que las 79 denuncias que hubo fueron investigadas.

Según la mandataria, los hechos fueron verificados y participaron, además de la Administración Distrital, la Oficina de derechos Humanos de la ONU, la Defensoría, la Fiscalía y la Personería. Las indagaciones concluyeron que dichas denuncias no tenían veracidad.

“El corrupto que se ganó la concesión de cementerios se autoincriminó. Este jueves tengo reunión con el fiscal general, porque cuento con su apoyo, para ponernos al día de cómo están las investigaciones, para juzgarlos de manera rápida, y miremos a ver qué podemos hacer", afirmó la alcaldesa.

"Los corruptos son avivatos, son unos bandidos, y tenemos la fuerza del Estado y de la ciudadanía para enfrentar a los corruptos. Si el 'Tren de Aragua' no nos ha amedrentado, mucho menos un corrupto”, puntualizó.

A su vez, se refirió a la renuncia de la saliente directora de la UAESP, Luz Amanda Camacho, y dijo que le fue aceptada para garantizar que la cabeza de la entidad se dedique exclusivamente a sacar adelante los proyectos y no se frene la gestión de esa unidad administrativa.

En las declaraciones, que fueron dadas durante un evento de apertura del Centro de Salud Tintal en Kennedy, la alcaldesa López subrayó que en su carrera profesional, a través de sus investigaciones, ha logrado poner al descubierto a 68 corruptos y esta vez hará lo mismo porque lo que está en juego es Bogotá.

“Como alcaldesa y como ciudadana, el país me conoce, yo no solo hablo de lucha contra la corrupción, he puesto el pecho y la vida. A gente que ha estado aliada con carteles y corrupción la he denunciado y ayudado a meter a la cárcel, han sido 68”, recordó.

Con información de la Alcaldía de Bogotá.

