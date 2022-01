Claudia López pide a MinDefensa hacerse cargo de indígenas embera en Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le solicitó al ministro de Defensa, Diego Molano que garantice la seguridad de todos los colombianos e hizo énfasis en el manejo de la población embera que actualmente se encuentra resguardada en la capital.

"Si en Colombia no hay paz, no hay seguridad y lo que hay es un mar de corrupción, violencia y narcotráfico, las ciudades vamos a seguir recibiendo desplazados. Necesitamos que el Ministerio de Defensa sea capaz de defender a los colombianos. La solución no es que saquen a la gente a plomo de los demás municipios de Colombia”, mencionó la alcaldesa.

Publicidad

Además, advirtió que en febrero la comunidad embera ya debe regresar a un albergue definitivo que deberá decidir el ministro de defensa, más no temporales como el parque La Florida.

“Le pido conminar a la Unidad Nacional de Víctimas y al Ministerio de Defensa a que aseguren el retorno seguro de la población embera y de cualquier otra población. No tienen que andar deambulando por fuera de sus resguardos, llevamos 2 años con esta situación desde que llegaron cerca de 2000 personas de la población embera desplazadas por violencia a Bogotá", agregó.

Publicidad

La alcaldesa aprovechó para hacer un llamado al ministro de Defensa, para que se encargue de la seguridad de los colombianos y pidió a la Fiscalía General de la Nación la judicialización de los autores del asesinato de Hildebrando García que accidentalmente arrolló a una mujer embera y su hija en las últimas horas.

"El Ministerio de Defensa tiene que ser capaz de garantizar la seguridad en los resguardos y la Unidad Nacional de Víctimas debe garantizar los derechos de las víctimas, de a los desplazados por violencia. Bogotá seguirá cumpliendo sus funciones de asistencia humanitaria y temporal, pero la solución definitiva es del Gobierno nacional”, puntualizó.