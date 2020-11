Colombia lista para el Gran Foro Mundial de Artes, Cultura, Creatividad & Tecnología –GFACCT

Un centenar de expertos de talla mundial en los campos de la economía, el emprendimiento y el desarrollo; la tecnología, la creatividad, la cultura y las artes compartirán sus ideas, conocimientos y puntos de vista durante el segundo Gran Foro Mundial de Artes, Cultura, Creatividad & Tecnología –GFACCT– que se realizará entre el 9 y el 16 de noviembre de 2020.

Esta segunda edición del evento más importante sobre Economía Naranja de Colombia para el mundo, se desarrollará de manera virtual y contará con más de 50 paneles y conferencias, tendrá una rueda de negocios de innovación en alianza con iNNPulsa, el mercado cultural Circulart, la presentación de casos de estudio de Colombia y el mundo, tanques de pensamiento, un seminario de periodismo cultural y crítica en alianza con la Fundación Gabo, un programa de mentorías para jóvenes con el SENA y más de veinte espectáculos artísticos simultáneos a la programación académica, que se convierten en una muestra del arte y la diversidad cultural de las regiones de Colombia para el mundo.

“El GFACCT es un espacio privilegiado para la discusión de alto nivel sobre la contribución de los sectores culturales y creativos al desarrollo humano, social y económico de los países. Invitamos a todos los colombianos y a quienes nos ven desde diferentes países, a que nos acompañen en esta edición, que ratifica la apuesta de Colombia por la Economía Naranja como modelo de desarrollo para la transformación social y económica desde los territorios”, afirmó la ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez.

En el marco del GFACCT también se realizará la segunda Cumbre de Economía Naranja, que este año contará con 22 espacios de agenda multilateral, con entidades como la UNESCO, la Alianza del Pacífico, la Conferencia de autoridades audiovisuales y cinematográficas de Iberoamérica (CAACI), la Comunidad Andina, el Mercosur, la Secretaría General Iberoamérica (SEGIB), la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), el PNUD y la Organización de las Naciones Unidas.

“Contaremos además con la presencia de los Ministros de Cultura de Bolivia, Ecuador, Argentina, Jamaica, Uruguay, Perú, Panamá y Chile, con quienes intercambiaremos información que nos permitirá generar nuevas oportunidades para los sectores culturales y creativos, a través de agendas de trabajo innovadoras, que fortalezcan la agenda de cooperación entre los países de Iberoamérica”, agregó la ministra Carmen Vásquez.

En el marco del GFACCT se llevará a cabo la inauguración del festival de cine hecho con celulares SmartFilms, que este año contará con la presencia de la reconocida actriz argentina de cine, teatro y televisión Cecilia Roth, ganadora de dos premios Goya. Además, la ceremonia de los premios El Dorado de publicidad y el lanzamiento del certamen Colombia 4.0 de Mintic.

“La apuesta del GFACCT es posicionar a Medellín y a Colombia como epicentro de las discusiones más importantes en materia de Economía Naranja en el mundo. Nuestro compromiso desde el Gobierno Nacional será realizar este certamen anualmente para posicionarlo como el Davos de la cultura”, afirmó el viceministro de la Creatividad y la Economía Naranja, Felipe Buitrago.

Por su parte, el alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle afirmó: “En el Perpetuo Socorro de forma particular estamos creando un área de desarrollo naranja maravillosa. Una zona que era de bodegas, de talleres, hoy se está convirtiendo en una zona de productores, de diseñadores. Artistas del mundo entero se están viniendo a Medellín, no solo a vivir, sino a producir sus películas. Es decir que realmente en Medellín nosotros vibramos con este tema y creemos en este tema”.

“Los artistas de Medellín estarán presentes con sus mezclas creativas y poderosas y, a través de diferentes géneros, nos brindarán una variada representación de lo que está sucediendo hoy en la escena musical de esta ciudad. Siete artistas paisas pisarán los escenarios virtuales del GFACCT, una verdadera muestra del talento latino”, expresó la secretaria de Cultura Ciudadana, Lina María Gaviria Hurtado.

Los expertos del GFACCT.

Entre los expertos del sector económico, de emprendimiento y desarrollo, se destacan Richard Florida, líder en competitividad económica, tendencias demográficas e innovación cultural y tecnológica, fundador y director de la red de comunicaciones innovadores y compañía de medios Creativity Class Group y de Catalytix, una renombrada firma de consultoría estratégica. Es escritor de libros ampliamente leídos como el best seller The Rise of the Creative Class, en el que expone sus ideas sobre lo que denomina ‘Clase creativa’. Florida conversará con el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, el martes 10 de noviembre, a las 10 a.m. (hora de Colombia).

También se destaca en la programación el economista australiano David Throsby, conocido como el ‘padre de los economistas culturales’, escritor del libro Economía y Cultura, que se ha convertido en una obra de referencia. Es también ampliamente conocido por sus investigaciones en torno al papel económico de los artistas, la intervención pública en el mercado de las artes y la sostenibilidad de los procesos culturales, entre otros temas.

Junto a ellos estarán Peter Vesterbacka, empresario de Helsinki, creador y cocreador de diferentes marcas como: HP Bazaar, Mobile Monday, Slush, Startup Sauna, y uno de los cerebros detrás el mundialmente famoso juego Angry Birds; Andrew Senior, abogado británico experto en economía creativa con énfasis en la formulación de políticas.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, resaltó la importancia de la transformación como motor de desarrollo ante los nuevos desafíos que implica la pandemia para el sector de la cultura. Es precisamente esa transformación, la base de reactivación económica desde la educación, la innovación y el emprendimiento asociado a la economía digital, uno de los temas a tratar en la charla que tendrá lugar en la segunda edición del GFACCT, entre el alcalde de Medellín y Vesterbacka.

“Él hoy está dedicado, además de hacer empresa, a transformar la educación a pensarse cómo hacer que la educación también sea atractiva y si se quiere adictiva para transformar sociedades. Es el creador de grandes empresas, emprendimientos y comunidades”, agregó el alcalde.

Entre los paneles se destaca ‘La convención Unesco 2005, presente y futuro de la Economía Naranja’, en el que el subdirector general de la Unesco, Ernesto Ottone, la ministra de Cultura de Colombia, Carmen Inés Vásquez, y el viceministro de Creatividad y Economía Naranja, Felipe Buitrago, presentarán en detalle esa convención y los avances de Colombia en su aplicación local.

La cuota femenina estará liderada por la reconocida diseñadora de moda y empresaria española Ágatha Ruiz de la Prada y su reconocido mundo de moda, accesorios y mucho color.

Este es apenas un abrebocas de lo que será este espacio de diálogo, conocimiento y cooperación internacional que cuenta con el apoyo de más de 20 entidades nacionales e internacionales como la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC), Bancóldex, Comfama, iNNPulsa, el SENA, el British Council, ProColombia, Fontur, ruta N de Medellín y la Superintendencia de Industria y Comercio, entre otras.

El acceso al público es totalmente gratuito, mediante una inscripción previa en www.gfacct.org/