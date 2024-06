Comerciante en Bucaramanga fue víctima de fleteo; le robaron $51 millones

Un comerciante de Bucaramanga fue víctima de un audaz robo tipo fleteo luego de salir de una entidad bancaria en el sector de Cabecera. Los delincuentes, siguiendo su rastro, lo interceptaron en una estación de gasolina y lo despojaron de una considerable suma de dinero.

Los hechos ocurrieron cuando el comerciante, identificado como Francisco González, realizó el retiro de 51 millones de pesos en una sucursal bancaria en el barrio Cabecera, según lo reportado por Noticias Caracol. Al terminar su transacción, González se dirigió a una estación de gasolina ubicada en la Transversal Metropolitana, que conecta el Terminal de Transporte de Bucaramanga con el barrio Coaviconsa.

La tranquilidad del comerciante se vio abruptamente interrumpida cuando, mientras surtía su vehículo, fue abordado por un individuo armado. "Me encañonó, me preguntó exactamente por el bolso, no tuvo en cuenta mi celular ni cualquier otro elemento visible, solamente el bolso. Eso quiere decir que me tenían totalmente identificado", relató González, visiblemente afectado.

El delincuente, que vestía un buzo oscuro, jeans y llevaba un casco cerrado, demostró tener pleno conocimiento del contenido del bolso. Tras intimidar al comerciante y hacerse con el botín, el ladrón corrió hacia una motocicleta donde lo esperaba su cómplice. Ambos escaparon rápidamente del lugar.

Las cámaras de seguridad de la estación de gasolina captaron el momento del robo, proporcionando imágenes claras del asaltante y la motocicleta utilizada para la huida. Gracias a estos videos, las autoridades han logrado identificar tanto al sujeto que cometió el hurto como la placa de la moto, facilitando la investigación en curso.

La inseguridad sigue siendo una preocupación latente en Bucaramanga y otras regiones de Colombia. Este incidente subraya la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a robos planificados, especialmente aquellos que involucran grandes sumas de dinero retiradas de entidades bancarias.

Francisco González enfatizó la necesidad de tomar precauciones adicionales al manejar grandes cantidades de dinero. "Es un llamado a la ciudadanía a que tengamos conciencia porque nos pueden marcar dentro de un banco al utilizar nuestros dispositivos móviles", concluyó.

La policía de Bucaramanga, tras una revisión de las cámaras de seguridad, al parecer ya tendría plenamente identificada la placa de la moto donde se movilizaban los delincuentes y está tras la pista de ellos con la esperanza de recuperar pronto el dinero hurtado. Mientras tanto, la comunidad espera que se refuercen las medidas de seguridad en los alrededores de las entidades bancarias y áreas concurridas para prevenir futuros incidentes similares.

