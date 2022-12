¡Con razón! Por esto es que a Maluma NO se le conocen NOVIAS

Cada vez son más las cosas que se dicen de Maluma y más en lo que tiene que ver con su sexualidad. Que si es gay, que tuvo o tiene algo que ver con Ricky Martin, que por qué tanta cercanía con Pipe Bueno y muchas más frases de este tipo son el run run del diario vivir del paisa.

Con el fin de acabar con tanto rumor, el artista habló en entrevista con el programa La Red , en la que aclaró todo lo anterior, además dijo las verdaderas razones por las que no tiene novia y la respuesta fue muy simple, cuestión de tiempo.

“¿Romances, novias? Creo que no es justo que a mi edad y con mi carrera tenga una relación sentimental, porque invierto las 24 horas del día en Maluma, ni siquiera lo invierto en mí, Juan Luis. No sería justo tener una relación en este momento si no puedo dedicarle suficiente tiempo”, dijo.

En lo que se refiere a su preferencia sexual aseguró que hace caso omiso a lo que dicen los demás, pues sabe que siempre se ha sentido atraído por las mujeres.

“Estoy muy tranquilo con ese tema porque tengo claro cuál es mi sexualidad, y mi inclinación siempre ha sido por las mujeres. Son el centro de mi inspiración y de mi música”, resaltó.

Además, afirmó no tener nada en contra de los homosexuales, por el contrario, los defiende y apoya.

“Prefiero una pareja gay a una que se esté golpeando o que tenga problemas de violencia intrafamiliar. Tengo grandes amigos homosexuales, hablando específicamente de Ricky Martin”, expresó.

Así el intérprete de 'La Temperatura' aclare todo siempre seguirán los rumores, pero él sabe que cuenta con todo el apoyo de sus familiares, amigos y fans.