Contralor del Huila señalado de golpear brutalmente a su pareja; un video sería la prueba

Hace algunos días se revelaron imágenes de cámaras de seguridad que evidencian el maltrato que un funcionario público del departamento de Huila le habría provocado presuntamente a su pareja sentimental, quien denunció los hechos y dio detalles de lo sucedido.

En diálogos con el medio regional 'Diario del Huila', Salomé Bahamón, quien al parecer se desempeña como secretaria General de la Alcaldía de Neiva, indicó que su pareja, Andrés Felipe Vanegas, contralor de Huila, la golpeó violentamente cuando volvían de una fiesta, en el conjunto residencial Bosques de Santa Ana.

La prueba de la agresión sería un video registrado por cámaras de seguridad que al parecer pertenecen al conjunto, el cual fue compartido por dicho medio y muestra a un hombre golpeando a una mujer, aparentemente con un puño o cachetada, golpe por el que la mujer cae al piso y el hombre hace una maniobra que no es muy clara, no se logra afirmar que la levante a la fuerza o la arrastre.

A pesar de que el video está en blanco y negro y no es posible la identificación facial de los protagonistas, la mujer indicó que se trata de su pareja agrediéndola, además, Bahamón le dijo al medio que: “Con los dedos me causó daños en el paladar, me pegó puntapiés, me abofeteó, me arrastró y luego me dijo ‘acá no pasó nada mi amor’. Él nunca paró de pegarme. Tenía mucho susto y como pude me escapé”.

Se conoció que la mujer interpuso la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, el pasado 22 de junio, entidad que se encuentra investigando los metrajes para definir si se abre el caso en contra del funcionario, quien aún no se ha pronunciado al respecto.

#Vídeo Así registró una cámara de seguridad, parte de la agresión de la que fue víctima la abogada Salomé Bahamón, por parte de su pareja sentimental el Contralor Departamental Andrés Felipe Vanegas. pic.twitter.com/fAcERgIzgS — Diario del Huila (@diariodelhuila) June 27, 2023

