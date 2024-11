Atlético Nacional en peligro tras sanciones al director técnico, ¿jugará contra Santa Fe?

El domingo 17 de noviembre, se jugó el partido decisivo entre Atlético Nacional e Independiente Medellín para avanzar a la siguiente ronda de la Copa Betplay II. El triunfo fue para el equipo verdolaga, con un marcador de 2 a 1.

Al finalizar el encuentro, los jugadores de Nacional celebraron con entusiasmo la victoria que tanto habían esperado y luchado por conseguir. Sin embargo, el técnico también se unió a la celebración de manera provocadora, lo que generó el descontento inmediato de los hinchas del DIM, quienes bajaron al campo de juego con la intención de agredir.

Ante esta situación, el mexicano Efraín Juárez fue escoltado fuera del terreno de juego. En la rueda de prensa posterior, el 'entrenador' expresó lo sucedido y ofreció disculpas por su comportamiento.

“Los que estamos abajo, junto con todo el cuerpo técnico, nosotros estamos en unas palpitaciones; yo creo que si me tomaban la presión, me explotaba seguramente. Nunca fue mi intención; pido disculpas si ellos lo sintieron así”. expresó Efraín Juárez en la rueda de prensa.

La rueda de prensa fue interrumpida cuando se observó que las autoridades estaban presentes mientras el técnico Efraín Juárez la realizaba. El entrenador fue escoltado por las autoridades para rendir declaraciones sobre los hechos ocurridos. Las acusaciones en su contra son por incitación a la violencia, un comportamiento inédito en el fútbol colombiano.

Nosotros estamos en unas palpitaciones tremendas, entendiendo eso. Nunca fue mi intención. Pido una disculpa si ellos lo entendieron así. Estaba hablando con la gente de mi palco, con el presidente, con el director deportivo, que habíamos hablado antes de qué tan importante era este partido. Y si la gente del DIM se sintió, no era para ellos. Les pido disculpas, pero no era para ellos Aseguró el técnico de Nacional en la rueda de prensa.

Queriendo defenderse, Efraín Juárez nuevamente menciona en la rueda de prensa lo siguiente:

“Si quieren encontrar un culpable por la derrota, también puedo ser yo. Pero tienen que encontrar la situación de que esto es fútbol. No se los hice a ellos y si lo hubiera hecho, lo hubiera aceptado. Soy un hombre de palabra, de principios, de valores. Los hinchas están calientes por la situación de no haber pasado a la final. Y si tienen que recriminar al técnico rival y sacar las frustraciones conmigo, ¿Qué más puedo hacer yo?".

Esto ocurrió después del Juego entre Dim y Nacional, entraron hinchas para agredir el cuerpo técnico del ganador, pregunta serie @pilarvelasquezv @ElColeccioniste @JulianMCespedes ya están hablando de esto? O activaron el plan silencioso por orden de la dirigencia. pic.twitter.com/gqoz2cuh04 — William Figueroa (Locura Tiburona) Maptv 10⭐ (@LTiburona) November 18, 2024

¿Qué pasara con el técnico de Atlético Nacional?

Según declaraciones de la Policía Nacional y del periodista Yoni Gutiérrez, se impuso una sanción muy severa al mexicano: tres años de prohibición para ingresar a los estadios y una multa de 26 millones. Sin embargo, surge la duda sobre si el director técnico podrá dirigir el próximo partido contra Santa Fe.

Por el momento, no hay información concreta, lo que indica que probablemente sí podrá estar presente en el encuentro . Dado que esta sanción no está relacionada con la Dimayor, no se aplicarán restricciones directamente al técnico.

Atlético Nacional está al tanto de la situación y, por ahora, mantiene en reserva los detalles del procedimiento que involucra al director técnico.

La sanción inicial a Efraín Juárez fue de 3 años sin acceso a los estadios y 26 Millones de Multa.

A la audiencia fue una abogada como apoderada del técnico, quien presentó el recurso de apelación. #Opinion : Tiene Razón Nacional en su comunicado. Falta coherencia y equidad — Yony Gutiérrez (@prensagutierrez) November 20, 2024

