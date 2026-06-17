Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO hoy por el Mundial 2026: Hora y dónde ver | GRATIS

La espera terminó para todo un país. Este miércoles 17 de junio, la Selección Colombia hace su gran debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentando a la Selección de Uzbekistán.

El histórico compromiso, correspondiente a la primera fecha del Grupo K, se disputará en el mítico Estadio Azteca (rebautizado oficialmente como Estadio Ciudad de México para este torneo) ante más de 80.000 espectadores que prometen teñir las tribunas de amarillo.

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El equipo dirigido por el estratega argentino Néstor Lorenzo llega a esta cita en un punto de rendimiento excepcional y con el cartel de favorito. Los modelos estadísticos y la inteligencia artificial le otorgan a la Tricolor más del 65 % de probabilidades de quedarse con la victoria.

Para este encuentro, el seleccionador nacional contará con sus dos máximas figuras en plenas condiciones físicas: James Rodríguez, quien comanda al grupo como capitán en su tercer torneo mundialista, y Luis Díaz, el extremo estrella que cumplirá el sueño de debutar en una Copa del Mundo.

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Por su parte, el conjunto de Uzbekistán disputará el primer Mundial de toda su historia. El combinado asiático dio la gran sorpresa en las eliminatorias de su continente bajo la estricta dirección táctica del legendario entrenador italiano Fabio Cannavaro.

Los uzbekos basan su juego en un bloque defensivo sumamente físico y ordenado, comandado por el zaguero del Manchester City, Abdukodir Khusanov, y transiciones veloces lideradas por su capitán y goleador Eldor Shomurodov. Cannavaro reconoció en la previa la enorme jerarquía técnica de los futbolistas colombianos, advirtiendo que será un duelo sumamente complejo.

El pitazo inicial de este determinante compromiso del Grupo K está pactado para las 9:00 p. m. (hora de Colombia). Para los aficionados que se encuentran fuera del territorio nacional, estos son los horarios confirmados de transmisión en distintas regiones del continente:



Colombia, Perú y Ecuador: 9:00 p. m.

9:00 p. m. México (sede del encuentro): 8:00 p. m.

8:00 p. m. Estados Unidos (Hora del Este): 10:00 p. m.

10:00 p. m. Argentina y Chile: 11:00 p. m.

Colombia vs. Uzbekistán: A qué hora juega y dónde ver EN VIVO /Foto: IA

¿Dónde ver el partido en vivo por televisión y streaming?

En territorio colombiano, el debut mundialista de la Tricolor se podrá sintonizar de forma gratuita en televisión abierta a través de las señales tradicionales de Gol Caracol.

Asimismo, los usuarios que prefieran las plataformas digitales o dispositivos móviles tendrán la opción de seguir el partido por internet mediante DITU.