"El deporte es una herramienta de construcción social": Andrés Taborda, luchador olímpico

El luchador Andrés Taborda le contó a la Universidad ECCI y a La Kalle sobre lo que representa el deporte en la vida de muchas personas exponiendo el caso de un deportista que había tratado de quitarse la vida, pero, tras conocer el deporte, esta práctica se convirtió en su refugio: "entonces creo que esto es una herramienta constructiva social inmensa", dice el atleta.

Respecto a su trayectoria y vivencias, Taborda nos cuenta que ya son 23 años practicando el deporte. Además, afirma que ha tenido aproximadamente seis lesiones deportivas: "una en la rodilla derecha con una ruptura de menisco. He tenido ruptura de ligamentos en el hombro derecho por la modalidad que practico, unas pequeñas artrosis y varias hernias discales" pero recalca que por eso es importante insistir y nunca desistir".

"Han sido muchas adversidades que se viven a diario y muchas veces uno quisiera desistir y está desmotivado, pero lo ideal es tener motivadores. Tengo grandes motivadores, grandes personas que en mi proceso deportivo han hecho que Andrés Taborda hoy esté aquí con ustedes", agrega el deportista a forma de reflexión.

Por esta misma línea, Taborda reconoce y afirma que el éxito deportivo es saber apoyarse en expertos, "creo que en este proceso deportivo el éxito es saberse apoyar, tener gente que le ayude a uno a construir todos esos requerimientos que se necesitan para llegar al alto rendimiento. A veces se alcanzan grandes logros con intervenciones individuales, pero creo que el éxito de un gran resultado es el trabajo en equipo".

El deportista además nos cuenta sobre su perspectiva en cuanto a este deporte en particular, que anteriormente no era tan explorado, pero ha avanzado mucho a nivel nacional. "Creo que en nuestro país el deporte de alto rendimiento ha tenido un crecimiento significativo y creo que es bueno que las familias, los niños, los padres, el núcleo familiar explore este camino porque es hermoso". "No hay nada más maravilloso que llegar al fin de semana y ver un parque lleno: patinaje, ciclismo, fútbol, porque creo que el deporte es vida"

