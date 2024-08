Esta sería la razón por la que Borja no fue tenido en cuenta en la Selección Colombia

El pasado jueves la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los convocados por el técnico Néstor Lorenzo para enfrentar la fecha de eliminatorias para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

El combinado nacional deberá viajar a Lima, Perú, para enfrentar a los incas en el Estadio Nacional de Perú, el viernes 6 de septiembre a las 8:30 p.m. hora colombiana. Luego deberán enfrentar a Argentina, los actuales campeones de la Copa América, el martes 10 de septiembre a las 3:30 p.m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Si bien la convocatoria fue aplaudida por un sector de la prensa, lo cierto es que varios criticaron algunos de los nombres nuevos que aparecen en la lista, pero mucho más los que no aparecen.

Miguel Ángel Borja no fue convocado a la Selección Colombia

Uno de los nombres que causó controversia por no estar convocado es el del delantero Miguel Ángel Borja, quien es goleador del fútbol argentino militando para River Plate, un jugador que para muchos es indiscutible por lo que viene haciendo en Argentina.

Sin embargo, Néstor Lorenzo no lo tuvo en cuenta, despertando la duda de por qué no lo quiere en los dos partidos, los cuales son decisivos para que la tricolor asegure un lugar de comodidad en la tabla de clasificación, teniendo en cuenta que solo dos selecciones quedarán por fuera del certamen internacional.

Una de las personas que dio una posible respuesta a esta incógnita fue el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, quien es conocido por ser muy directo y controversial con sus opiniones. Vélez indicó que un tuit que la razón tendría que ver con lo que el delantero hace sin el balón en el terreno de juego.

“Está claro que Borja puede marcar 1.000 goles y no es elegible… Me dicen que es porque no es importante sin el balón… Cierto, pero ojo que en nómina hay otros que tampoco ayudan a marcar y ahí están”, indicó el periodista.

Además, aprovechó apara aplaudir que nombres como el de Juan David Cabal, que juega en la Juventus, aparezcan en la convocatoria, pero así mismo criticó que sigan llamando a jugadores que para él ya no tienen cabida en el equipo, como lo son Yerry Mina y Santiago Arias.

Me gustan las caras nuevas en @FCFSeleccionCol …igual me siguen sobrando Mina y S Arias. A James lo acaban de contratar y ya se viene sin conocer a sus compañeros alargando la adaptación a su nuevo club.. gesto repetido…y está claro q Borja puede marcar 1000 goles y no es… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) August 30, 2024

