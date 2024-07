En medio de la euforia futbolística de la Copa América, un detalle inesperado capturó la atención de los aficionados, la camisa vinotinto del técnico argentino Néstor Lorenzo. La prenda, que lo ha acompañado en todos los partidos desde que tomó el timón de la tricolor, desde ese momento se convirtió en una suerte de talismán tanto para el entrenador como para los seguidores de la selección nacional.

La camisa, que tiene un costo de $79.900, es descrita en la página oficial de Arturo Calle como una prenda con "una textura silueta básica con cuello de puntas cortas, ideal para usar con o sin corbata, manteniendo un look sofisticado y contemporáneo". Esta descripción subraya la versatilidad y elegancia de la prenda, características que han contribuido a su popularidad.

El propio Lorenzo ha hablado abiertamente sobre su afición por esta camisa. En una entrevista con el periodista Jaime Dinas, explicó que tiene una pequeña colección de estas prendas. “Son las mismas, pero tengo dos o tres. Me gustan los colores, en Melgar me acostumbré al rojo y negro y creo que me queda bien, así que vamos a seguir por ahí”, comentó el técnico.

El trabajo de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia es para aplaudir.



La evolución es TOTAL.



pic.twitter.com/mObBZwXgvg — Juan Diego Osorio Villate (@juandiosorio7) July 3, 2024

Néstor Lorenzo, quien ya había formado parte de la selección cuando integraba el equipo técnico de José Néstor Pékerman, ha resaltado la importancia de las cábalas en su vida. “No tengo muchas cábalas, una que otra, pero creo mucho en Dios y le pido a él que me ilumine para tomar sabias decisiones”, explicó. Esta mezcla de superstición y fe personal parece haber resonado profundamente con los aficionados, quienes ahora ven en la camisa vinotinto un símbolo de esperanza y éxito.

Publicidad

El impacto de esta prenda trasciende el fútbol, convirtiéndose en un fenómeno cultural. Las tiendas de Arturo Calle han reportado un aumento significativo en la demanda de la camisa, con seguidores ansiosos por emular la suerte de Lorenzo. En las redes sociales, los usuarios comparten fotos y anécdotas, alimentando el fervor alrededor de este simple pero simbólico atuendo.

Oleada de solidaridad por la esposa de Carlos Calero