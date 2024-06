Falcao García es oficialmente jugador de Millonarios, el tigre jugará la Liga BetPlay

En la tarde de este 20 de junio se confirmó que el tigre Radamel Falcao García aceptó la oferta del equipo embajador y es nuevo jugador de Millonarios. Los detalles del contrato aún no se conocen del todo, pero es oficial que jugara con el equipo de sus amores.

Recordemos que el delantero terminó la temporada en España militando para el Rayo Vallecano, donde fue figura, pero en los últimos meses no tuvo tantos minutos. Esta situación no solo lo alejó de las canchas, sino también de la Selección, donde no lo tuvieron en cuenta para la Copa América 2024.

Se especuló mucho sobre su destino, pues equipos como River, donde jugó y fue ídolo, seguramente dieron ofertas por el jugador, pero el equipo embajador le apostó al corazón del jugador, aprovechando su visita a Colombia para ofrecerle hacer parte del club, ya que él siempre ha sido claro con que es hincha de los azules.

La situación era difícil, tanto por los temas sociales que enmarcan al país, como también económicos, pues el jugador está acostumbrado a sueldos estratosféricos; sin embargo, parece que no tiene problema y aceptó la oferta. Otro de los problemas era con temas de contaduría, y obviamente su familia, que no está acostumbrada al ajetreo de ciudades como Bogotá.

La seguridad y el estudio de sus hijos son muy importante, por lo que se espera que el jugador viva a las afueras de la ciudad y que seguramente haya lugares a donde quizá no pueda ir debido a garantías en cuanto a la seguridad. Por el momento los hinchas embajadores están ilusionados con el fichaje y no ven la hora de verlo en El Campín, vestido de azul.

