Kylian Mbappé es nuevo jugador del Real Madrid: conoce los detalles del contrato

El mundo del fútbol sigue sorprendiendo de cara a los fichajes de los clubes más importantes, sobre todo en la competición europea. Una de las noticias más llamativas es el fin de la novela de Kylian Mbappé, quien de acuerdo al diario Marca, ya habría firmado un contrato con el Real Madrid, poniéndole fecha de caducidad a su compromiso con el PSG.

El jugador habría llegado a un acuerdo con el club español, quien viene pretendiéndolo desde hace varios años, pero que nunca había tenido la aceptación por parte de Mbappé, quien hasta hace poco fue fiel a su equipo y Francia. Al parecer todo se hizo discreción debido a dos cosas; por un lado, el club no quería tener ningún lío a nivel administrativo y económico con el equipo francés y por otro lado, no querrían anunciar nada hasta que no fuese un hecho, debido a las críticas de la hincada del Madrid hacia el jugador.

Según el medio mencionado, el jugador francés fue quien en reunión con las directivas parisinas dio a conocer su decisión de no seguir en el equipo, anunciando que no recibiría ninguna contraoferta, desvinculándose a partir del 30 de junio del presente año.

Uno de los detalles que más llaman la atención es el salario del jugador, que si bien llegará como el mejor pagado, no podrá superar por mucha cuantía a otras estrellas del plantel como Cross y Modric, por lo que algunos allegados al club sitúan su salario entre 15 a 20 millones de euros anuales, sin contar los bonos por objetivos.

Por otro lado recibiría una prima de fichaje, que viene siendo una compensación monetaria al llegar al club como agente libre y no siendo comprado al PSG, una propuesta que vino bien para Mbappé y sus representantes, quienes ven con muy buenos ojos a nivel deportivo que el jugador llegue al Real Madrid.

