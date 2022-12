La FIFA investiga cómo el chef Salt Bae pudo ingresar al festejo en el Mundial Qatar 2022

La FIFA está investigando cómo pudo el famoso chef turco Salt Bae penetrar en el campo después de la final del Mundial de fútbol y hacerse fotos con varios jugadores, incluso sosteniendo el trofeo, el pasado domingo en Doha.

Nusret Gokçe, apodado Salt Bae, es dueño de una cadena de restaurantes de lujo. Tras la victoria de Argentina contra Francia , se hizo algunas fotos sobre el césped con Lionel Messi , Angel Di Maria y otros campeones del mundo.

En algunas imágenes aparece sosteniendo y besando el trofeo, pese a que solo los campeones del mundo, los responsables de la FIFA y los jefes de Estado estén autorizados a tocar la copa. En otras, se le ve intentando agarrar por el brazo a Messi, el cual tiene un semblante irritado, o morder la medalla de un jugador.

"Después de haber examinado la cuestión, la FIFA está estudiando cómo pudieron unos individuos acceder sin autorización al campo, tras la ceremonia de clausura, en el estadio Lusail el 18 de diciembre. Se tomarán las medidas adecuadas a nivel interno", declaró un portavoz a la BBC.

El reconocido chef no es el único en el ojo del huracán, ya que el ente regulador del fútbol también cuestiona a Antonela Roccuzzo y Sergio el 'Kun' Agüero por las mismas razones, quizá no por entrar al terreno de juego, pero si por tocar y posar con la copa del mundo, que según las normas no pueden tocar.

Salt Bae, de 39 años, tiene restaurantes en Beverly Hills, Londres y Catar, entre otros lugares. Suele fotografiarse con estrellas. Unos videos suyos, en los que aparece cortando y sazonando carne, han sido muy publicados en internet.

Toda esta polémica se da mientras el gobierno francés le pide a la FIFA que se pronuncie y tome acciones frente a los festejos 'desmedidos' y 'vulgares' por parte de los jugadores argentinos.

