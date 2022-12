Mariana Pajón GANÓ el oro panamericano en la carrera femenina de BMX

La bicampeona olímpica Mariana Pajón ganó la medalla de oro en la carrera femenina de BMX de los Juegos Panamericanos de Lima-2019.

Publicidad

En la prueba celebrada en la Costa Verde de Lima, el paseo marítimo sobre el Océano Pacífico en la capital peruana, Pajón cumplió con las expectativas y obtuvo su segundo título panamericano tras el ganado en Guadalajara-2011.

"Esta medalla para mí es muy importante, porque vengo de cosas bastante complejas del año pasado, de muchas lesiones y venir acá es muy importante", dijo a AFP la colombiana, que agregó que "tras las lesiones no fue fácil no sabía si iba volver o no".

Publicidad

Pajon, de 27 años, contó que tiene "microfracturas en los dos brazos, puntos en los codos, esguinces en las rodillas, en los tobillos y en la clavícula".

Publicidad

"Estar aquí es de locos", celebró emocionada. "El estar acá y ganar con esa potencia nuevamente, me motiva y me da mucha seguridad para lo que se viene. Vienen dos copas del mundo el próximo mes y todavía faltan muchas más carreras", abundó la bicampeona olímpica colombiana a la AFP.

Pajón hizo un tiempo de 36.323 segundos para ganar su segundo oro panamericano, y fue escoltada por la brasileña Paola Reis que ganó la plata con 37.583 y la venezolana Stefany Hernández, bronce con 38.106 segundos.

Publicidad

Tras ganar su primer oro panamericano hace nueve años en Guadalajara, Mariana Pajón se encaminaba al doblete en Toronto-2015 pero sufrió una caída que la dejó con las manos vacías.

Publicidad

Por ello, la reina del BMX llegó a Lima con sed de revanchas y este viernes se dio el gusto de colgarse su segunda presea dorada continental, que se agregan a los dos oros olímpicos ganados en Londres-2012 y Rio de Janeiro-2016 y a sus seis títulos mundiales.

Mientras tanto, en la prueba masculina, el vencedor fue el ecuatoriano Alfredo Campo con 32.113 segundos, seguido por el brasileño Anderson Ezequiel con 32.493 y el argentino Federico Villegas, que se colgó el bronce con un tiempo de 32.714 segundos.

Publicidad