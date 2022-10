Mundial Catar: inteligencia artificial predijo las dos selecciones que jugarán la final

Cuando falta menos de un mes para que arranque el Mundial de Catar 2022, en el que 32 selecciones se disputarán el título mundial de fútbol, ya son muchas las apuestas alrededor de qué países llegarán a la gran final.

Y aunque miles de apuestas y predicciones están basadas en el nacionalismo, en el que las personas hacen fuerza al equipo de su país o su preferencia, también otras más realistas se basan en estadísticas para determinar cuál será la selección que llegará hasta el final de la competencia; sin embargo, otro tipo de anuncios vuelca las apuestas en el mundo.

Pues la inteligencia artificial ya se sumó a las tendencias que buscan acertar a los resultados del Mundial Catar 2022 y hasta se adelantó a anunciar cuáles serán los dos equipos que jugarán por la copa del mundo.

Se trata de un computador dotado con inteligencia artificial que arrojó unos resultados que conmociona a los amantes del fútbol y que involucra a dos grandes selecciones.

Según los resultados anunciados por el computador, las selecciones de Argentina y Portugal disputarán la gran final de fútbol mundial el 18 de diciembre de 2022; un encuentro que captará la atención del mundo en el que los astros Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se jugarán el todo por el todo en la cancha con un partido que le dará la copa del mundo a uno de los dos.

Este anunció tomó por sorpresa a miles de apostadores que enfocaban sus predicciones en otras selecciones y, tras viralizarse los resultados basados en inteligencia artificial, han volcado sus apuestas en todo el mundo, más aún luego de que la predicción del computador coincidiera con un estudio hecho por la empresa BCA Research que también dio a los dos países como finalistas del Mundial.

El estudio fue llamado ‘The most important of all unimportant Forecast 2nd Edition 2022, FIFA World Cup’ y en sus resultados determinó que Messi y Ronaldo se verán 'cara a cara' en la cancha durante la gran final de Catar 2022 y uno de los dos levantará la anhelada copa.