¿Problemas con su nuevo técnico? James no fue convocado ni de suplente con Al Rayyan

James Rodríguez fue presentando en la última semana como nuevo refuerzo de Al Rayyan , decisión que dejó sorprendidos a muchos de sus fanáticos. El cucuteño asegura que optó por esta decisión ya que quiere volver a ser tenido en cuenta por Reinaldo Rueda de cara a las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Catar 2022 .

Muchos aficionados se ilusionaron con que James haría su debut en el partido de este lunes 27 de septiembre entre Al Rayyan vs Al-Khor a las 11:30 a.m. hora Colombia. Sin embargo, Laurent Blanc, seleccionador de los 'rojiblancos', no convocó a Rodríguez.

La decisión se tomó debido a que el ex '10' de la tricolor, lleva apenas tres sesiones de entrenamiento, lo cual sigue limitándolo para estar a un 100%. Además, James no ha vuelto a sumar minutos desde el pasado 7 de agosto, cuando los 'Toffes' cayeron por 4 goles a 0 contra Manchester United.

Por su parte, el ex Real Madrid en su presentación con el club de Oriente Medio, pidió tiempo de adaptación, ya que "el vuelo no le había dado tiempo de entrenar" y "primero quería disponer de varios días para ponerse en forma y mejorar su rendimiento".

El partido entre Al Rayyan y Al-Khor finalizó 2 a 2. Este encuentro se disputó en Ahmed bin Ali Stadium, uno de los estadios que será sede del próximo mundial de fútbol que empezará desde el 21 de noviembre del próximo año.

Publicidad

Tanto el entrenador francés como sus compañeros esperan contar con la estrella colombiana lo más pronto posible, debido a que su equipo no alza cabeza en la liga local y se ubica en la casilla número 8 con 3 puntos de 12 disputados.