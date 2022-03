Selección Colombia, por un triunfo y un milagro para acercarse a Catar

Un sequía de gol dejó el sueño mundialista de la Selección Colombia en manos ajenas. Obligada a ganar en casa ante una Bolivia casi desahuciada, la tricolor estará pendiente de Uruguay, Perú y Chile, que la aventajan en la carrera a Catar-2022 .

A punto de naufragar, el timonel colombiano Reinaldo Rueda asume las últimas dos fechas del premundial sudamericano sin mayores cambios frente a la base de jugadores que lleva siete partidos sin ganar (4 empates - 3 derrotas) y sin anotar- con la ausencia notable de Radamel Falcao por problemas físicos.

Desde el Estadio Metropolitano de Barranquilla los cafeteros (17 puntos) aguardan por un empate en Montevideo, donde se medirán simultáneamente Uruguay (22) y Perú (21). También esperan que el líder y ya clasificado Brasil (39) haga una zancadilla a Chile (19).

En el banquillo de Bolivia (15) el entrenador venezolano César Farías apuesta por la "energía fresca" de los jóvenes, ante la "mínima posibilidad" que tiene 'La Verde' de ir al Mundial y la ausencia por suspensión del goleador de la eliminatoria, Marcelo Moreno Martins.

El juego se disputará este jueves 24 de marzo a partir de las 18:30 p.m hora de Colombia.

Crisis y "fe"

Con Ecuador (25 puntos) a punto de unirse a Argentina y a Brasil en el viaje a Catar, la puerta se hace demasiado angosta para uruguayos, peruanos, chilenos y colombianos.

Los cafeteros parten rezagados en la carrera de cuarto selecciones por el último pasaje directo al mundial y otro cupo al repechaje contra una selección de otro continente.

La afición espera que su nueva estrella Luis Díaz los rescate de la crisis desatada por la insólita sequía de gol y las derrotas recientes ante Perú y Argentina.

Pero ceder puntos ante Bolivia sentenciaría la segunda eliminación de Rueda en un premundial con la selección de su país, luego de perder el boleto a Alemania 2006.

"Todavía no pienso en no estar en el Mundial, tengo la fe", dijo a medios el lateral zurdo de Boca Juniors Frank Fabra, una de las pocas variantes en la lista presentada por el ex DT de Chile.

Los atacantes Luis Muriel y Alfredo Morelos, de buenas actuaciones en los octavos de Europa League con Atalanta y Rangers respectivamente, asoman como las últimas apuestas de Rueda para evitar su segunda caída rumbo a una Copa del Mundo.

"No nos vamos a regalar"

Farías, entretanto, busca razones para motivar a una Bolivia que está prácticamente fuera de la pelea mundialista.

"Estamos a dos resultados de hacer la mejor eliminatoria de Bolivia en este formato", anotó el estratega, que incluyó en la convocatoria a varios sub-23, entre ellos Ramiro Vaca (Veerschot/Bélgica), autor de un gol en la presente eliminatoria.

"Nosotros podemos jugar bien, mal, regular, empatar, ganar o perder, pero no nos vamos a regalar, como muchos lo podrían pensar: vamos con lo mejor", aseguró Farías al diario El Tiempo.

El venezolano prescindió de varios usuales como el portero Carlos Lampe, los volantes Juan Carlos Arce y Fernando Saucedo.

El artillero Moreno Martins no estará disponible en partido de Barranquilla, pero fue convocado para cerrar la eliminatoria en casa ante Brasil.

Alineaciones probables:

Colombia: David Ospina - Juan Cuadrado, Carlos Cuesta, Davinson Sanchez, Johan Mojica - James Rodríguez, Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Luis Díaz - Luis Muriel, Alfredo Morelos. DT: Reinaldo Rueda

Bolivia: Rubén Cordano - José María Carrasco, Sebastián Álvarez, José Sagredo - Marc Enoumba, Roberto Fernández, Moisés Villaroel, Richard Spenhay - Ramiro Vaca, César Menacho - Bruno Miranda. DT: César Farías.