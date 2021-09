¡Vuelve y juega! El polémico arquero de Argentina retó a Cristiano Ronaldo a patear un penal

En la tarde de este sábado (horario inglés), se enfrentaron Manchester United vs. Aston Villa en el Old Trafford. El conjunto dirigido por Solskjaer intentaba afianzarse en la primera posición de la Premier League, pero un gol recibido al 88' y un fallo de penal a último minuto, no lo permitió.

Sin duda, una de las grandes figuras del partido fue el guardameta del Aston Villa 'Dibu' Martínez, ya que al minuto 91' de juego demostró su carácter cuando se le concedió un penal a los 'Diablos Rojos' producto de una mano en el área.

El argentino intimidó a Cristiano Ronaldo , diciéndole "patéalo vos" en repetidas ocasiones. Al final, el compatriota de CR7, Bruno Fernandes, ejecutó el disparo desde los 11 metros y con tan mala suerte, mandó el balón por los aires.

Martínez al ver la oportunidad de gol que desperdició el volante, procedió a celebrar en la cara de la hinchada local de una manera muy provocativa.

Este error permitió a 'The Villians' ganar por 1 - 0 y sumar de a 3 siendo visitantes, y se posicionó octavo en la tabla con 10 puntos; mientras que el United, descendió a la casilla número 4 con 13 unidades. Ronaldo jugó todo el partido sin embargo, no tuvo ningún sobresalto.

