Diego Guauque se sometió a una transfusión de plaquetas; sigue su lucha contra el cáncer

Diego Guauque, periodista del programa ‘Séptimo Día’ de Caracol Televisión, sigue documentando por medio de sus redes sociales cómo avanza su proceso en la lucha contra el cáncer.

Hace poco, por medio de unos videos, el comunicador social reveló que le realizaron algunos exámenes y allí salió que sus niveles de plaquetas estaban bajos, por ese motivo, tuvo que recibir una transfusión.

En la filmación se pudo ver a Diego muy animado explicando en que se basaba el proceso, primero explicando que los médicos le dijeron que tenía que mover las plaquetas que estaban en una especie de bolsa y luego contó que una enfermera estuvo a su lado durante la transfusión quien con una jeringa le iba ayudando para que las plaquetas ingresaran a su organismo.

"Los exámenes de plaquetas salieron bajitos, por ello… ¡Listos! Transfundido a toda velocidad”, escribió el periodista en las historias de su Instagram.

La actitud positiva de Diego Guauque ha sido aplaudida por sus cientos de seguidores que están muy pendientes de cómo avanza su salud.

Hace casi un mes Diego Guauque le contó a sus seguidores todo lo que le estaban haciendo antes de comenzar con la tercera quimioterapia: "La semana pasada me iban a hacer quimioterapia, pero primero me hicieron unos exámenes de sangre y no salieron del todo bien, porque he perdido sangre o aparecieron bajitas las plaquetas. Entonces el oncólogo me dijo que prefería hacerme una transfusión de sangre antes de la quimioterapia".

En medio de su lucha, Diego recordó a su pequeño amigo Thomás, quien murió de cáncer hace algunos días. El niño ya le había comentado al periodista que las transfusiones de sangre eran buenas.

"Es la primera vez que me van a hacer esto. Va a ser un procedimiento largo. Ustedes recuerdan a Thomas, el niño que les presenté, pero que falleció lamentablemente por leucemia la semana pasada. Entre las cositas que él me alcanzó a contar, me dijo que las transfusiones eran buenas porque le daban a uno más fuerza, más ganas de comer", dijo el periodista.

