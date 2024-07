Discurso de graduación con deseos de fracaso se hace viral; "Se preparen para la muerte"

La ceremonia de graduación de la Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería de la Universidad, EAFIT, recientemente atrajo la atención nacional debido al notable discurso de David Escobar, director de Comfama,caja de compensación familiar de Antioquia.

Escobar, invitado como orador principal, capturó la atención de todos con un mensaje que rompió con las convenciones típicas de los discursos de graduación: en lugar de desear éxito, les deseó fracasos a los nuevos graduados.

Desde el comienzo, Escobar fue claro en su enfoque poco convencional. "Me da vergüenza, en todo caso, porque supongo que confiaron en mí para que compartiera un discurso que inspirara y animara, que se centrara en el éxito, las puertas que se abren y las grandiosas oportunidades que empezarán a florecer luego de este día", expresó.

"Les deseo fracasos" dijo director de Comfama a estudiantes de EAFIT

Publicidad

Sin embargo, rápidamente desvió hacia un mensaje más provocador y reflexivo. "Les deseo fracasos", dijo, sorprendiendo a los presentes. A lo largo de su discurso, Escobar subrayó la importancia de los fracasos y las dificultades como elementos esenciales para el desarrollo personal y profesional.

"Es cierto que hacen falta discursos optimistas, en medio de los desafíos que nos rodean, pero hoy decidí hablarles de los errores, de los fracasos, de los estrellones y de toda la gama de situaciones que los acompañan" David Escobar

Con un tono jocoso, añadió: "No, mentira, no vengo a desmotivarlos, pero sí vengo a retarlos, a invitarlos a que celebren los problemas, a que acojan los desafíos, a que pidan para su vida no más facilidad, sino más dificultad".

Publicidad

David Escobar explicó que el miedo al fracaso a menudo proviene de las altas expectativas que nos imponemos. "Les deseo fracasos laborales, porque les van a enseñar humildad. Cuando sientan la frustración y el dolor de un despido, o de un mal jefe, o de un proyecto fallido, recuerden que esa emoción es una respuesta biológica y evolutiva para obligarlos a aprender", sostuvo. Este enfoque, según él, es esencial para desarrollar la resiliencia y la capacidad de aprender de los errores.

El director de Comfama también deseó que los graduados enfrenten dificultades económicas, enfatizando que tales experiencias pueden ser profundamente educativas. "Deseo para ustedes algún buen y estrepitoso golpe económico, una quiebra o alguna carencia material que les encoja el alma", comentó. Escobar compartió una experiencia personal, recordando cómo la muerte prematura de su padre y la consecuente falta de recursos económicos le enseñaron a valorar lo esencial y a distinguir entre lo necesario y lo deseable.

Escobar invitó a los graduados a prepararse para la muerte, tanto en sentido figurado como literal, para que aprecien la vida y sus desafíos. "La probabilidad de la muerte es del 100%. Solo con esa conciencia al frente sabrán que la vida es como escribir un libro: no es tan importante lo largo que sea sino lo bueno que les quede. Sean fracasadores, que no es lo mismo que fracasados", concluyó.