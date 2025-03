Error frecuente de miles de usuarios con la nueva App Bancolombia; ¡que no te pase!

El pasado 25 de marzo de 2025, Bancolombia implementó su nueva aplicación móvil, Mi Bancolombia, en reemplazo de la anterior app Bancolombia Personas.

Este cambio ha generado diversas reacciones entre los usuarios, especialmente debido a dificultades en el acceso y uso de la nueva plataforma.

Numerosos clientes expresaron su frustración en redes sociales por los inconvenientes presentados. Por ejemplo, un usuario comentó en X: "Llevo una hora esperando sentado para poder sacar mi dinero de un bolsillo y recargar la tarjeta del metro". Estas dificultades han afectado la realización de transacciones cotidianas, causando molestias significativas entre los clientes.

El periodista Néstor Morales de Blu Radio también manifestó su descontento: "Le soy sincero, esto de Bancolombia ya se pasó, esto no hay derecho en que épocas de banca digital, no hay derecho a tantos problemas técnicos. No puede ser cada 15 días Bancolombia en las mismas y no han podido. Hacen cambiar a la gente y esto no tiene ningún sentido, tienen que ponerse serios a ver si arreglan sus problemas" .

Uno de los errores más comunes que han cometido los usuarios es eliminar la aplicación anterior sin antes inscribir la Clave Dinámica en la nueva app. Esta clave es esencial para realizar transferencias y pagos a través de códigos QR.

Al borrar la antigua aplicación sin haber completado este paso , los clientes se ven imposibilitados de efectuar transacciones, quedando, en términos prácticos, "varados" con su dinero.

¿Cómo inscribir la nueva Clave Dinámica?

Para evitar estos inconvenientes, es fundamental inscribir la Clave Dinámica antes de eliminar la aplicación anterior. A continuación, se detallan los pasos para hacerlo:



Desde la nueva app Mi Bancolombia:

Abre la aplicación Mi Bancolombia e inicia sesión con tu usuario y contraseña.​

En la esquina superior izquierda, selecciona la opción "Inscribir Clave Dinámica".​

Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso.​

Si no estás inscrito en el servicio de Alertas y Notificaciones, durante este proceso podrás hacerlo proporcionando tu correo electrónico y número de celular.​ Desde la Sucursal Virtual Personas:

Accede a la Sucursal Virtual Personas con tu usuario y contraseña.​

Dirígete a la sección de "Seguridad" y selecciona "Clave Dinámica".​

Acepta los términos y condiciones, y sigue las indicaciones para completar la inscripción.​

Es importante destacar que, si ya eliminaste la aplicación anterior sin haber inscrito la Clave Dinámica, puedes recuperarla utilizando la opción "¿No puedes traerla?" dentro de la nueva app Mi Bancolombia.

Bancolombia reconoce las dificultades presentadas durante esta transición e indicó que están trabajando para resolver los inconvenientes lo más pronto posible. Mientras tanto, recomiendan a los usuarios utilizar la Sucursal Virtual o las tarjetas físicas para realizar sus transacciones.

