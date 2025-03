Bancolombia: la solución que el banco ofrece ante la caída de su nueva app

El lanzamiento de la nueva aplicación de Bancolombia, Mi Bancolombia, ha generado una ola de quejas entre los usuarios. Desde el 25 de marzo, día en que la plataforma comenzó a operar, los clientes han reportado múltiples fallas que les impiden acceder a sus cuentas y realizar transacciones esenciales.

Entre los problemas más mencionados están los bloqueos al intentar iniciar sesión, errores al inscribir la clave dinámica, dificultades para usar la autenticación biométrica y cierres inesperados de la app. La frustración ha crecido entre los usuarios, quienes no han podido realizar transferencias, pagar facturas o consultar su saldo.

Publicidad

"No puedo abrir, me pide registrar la clave y tampoco me deja. La huella igual, o sea, no he podido hacer nada, necesito ayuda", comentó un usuario afectado en redes sociales. Otro cliente señaló: "No me sirve la nueva app, ¿qué hago? No me deja ingresar y necesito transferir" . Las quejas se han multiplicado al punto de convertir el tema en tendencia en plataformas como X y Facebook.

¿Cuál es la solución que da Bancolombia?

Ante la crisis, Bancolombia ha reconocido los inconvenientes y ha asegurado que su equipo técnico trabaja para solucionar las fallas. Sin embargo, hasta el momento, las respuestas oficiales han sido limitadas y no han ofrecido una solución concreta a los afectados.

Publicidad

Los usuarios que han intentado realizar movimientos en la app han recibido mensajes automáticos indicando que su dinero está seguro y sugiriendo comunicarse con la sucursal telefónica para recibir asistencia.

Bancolombia ha recomendado comunicarse a sus líneas de atención:



Medellín: (+57) (60 4) 510 9000

Bogotá: (+57) (60 1) 343 00 00

Barranquilla: (+57) (60 5) 361 8888

Cali: (+57) (60 2) 554 0505

A pesar de estos anuncios dentro de la aplicación, la entidad no ha proporcionado detalles sobre cuánto tiempo tomará resolver los problemas o si habrá una actualización para corregir los errores.

Mientras tanto, la incertidumbre sigue creciendo y los clientes esperan una solución definitiva que les permita recuperar el acceso a sus cuentas sin mayores inconvenientes.

Publicidad

Puedes ver | Así puedes darte cuenta si un comprobante de Nequi o Daviplata es falso