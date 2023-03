El subsidio se propuso ante el desempleo en Colombia y su aumento, en el que muchas personas se encuentran en una complicada situación, a pesar de tener estudios básicos o profesionales hay muy pocas vacantes en el mercado.

Por tal motivo se presentó una nueva propuesta de subsidio para quienes enfrenten situación de desempleo, debido a que hay personas que son el sustento de sus familias, como madres cabeza de familia; la problemática aumentó luego de que en pandemia muchas empresas quebraran y miles de personas perdieran sus empleos.

Se busca que aquellas personas tengan una manera de sustentarse al menos por un tiempo y de igual manera, brindan oportunidades de empleo o conexiones para que puedan recibir ingresos por sus servicios.

Juan Camilo Villegas, quien promueve el proyecto en compañía de la caja de compensación Comfama comentó que aún no se conoce cuantos beneficiarios habrá y que esto dependerá de cuántas personas se postulen al beneficio ya que hasta el momento no hay una fecha límite y la disponibilidad de fondos no es exacta.

Para hacer su postulación debe ingresar al formulario virtual de Comfama y hacer una inscripción con sus datos en Servicio Público de Empleo; asegúrese de tener a la mano su último certificado laboral o liquidación ya que es necesario, y si trabajaba independiente debe presentar una constancia de sus ingresos.

Dependiendo de la caja de compensación que tenga, recibirá hasta 1'740.0000 y si es cotizante a caja de compensación obtendrá un beneficio de pago a la salud y pensiones con base al salario mínimo durante 6 meses.

Finalmente, tenga en cuenta que debe cumplir con los requisitos necesarios: no debe recibir ningún ingreso económico, debe haber pagado caja de compensación familiar por lo menos durante un año y no ser beneficiario de los mecanismos de protección al cesante en los últimos tres años.

