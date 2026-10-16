Golpe al bolsillo de conductores: trámite de documento obligatorio tendría un duro aumento

Si estás planeando aprender a manejar o necesitas tramitar tu licencia de conducción por primera vez en Colombia, tendrás que prestar mucha atención a los posibles cambios en tu presupuesto.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha puesto bajo la lupa a los Centros de Enseñanza Automotriz (CEA) de todo el país, evaluando la aplicación de un impuesto que incrementaría de forma directa el costo de la formación que debes completar para obtener el documento obligatorio exigido por las autoridades de tránsito.

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¿Por qué podrían subir de precio los cursos para la licencia de conducción en Colombia?

El aumento proyectado en las tarifas de los cursos de conducción se debe a una reclasificación tributaria realizada por la DIAN sobre los Centros de Enseñanza Automotriz.



A través de una consulta filtrada por Caracol Radio, se conoció que la entidad estatal ha enviado emplazamientos a diversos CEA del territorio nacional con el objetivo de exigirles el pago de la tarifa general del Impuesto sobre las Ventas (IVA), fijada en el 19 %.

Hasta el momento, las escuelas de conducción venían operando exentas de este gravamen porque sus servicios se contabilizaban bajo el marco normativo de la educación no formal, actualmente denominada educación para el trabajo y desarrollo humano.

Sin embargo, en la respuesta oficial del organismo fiscal se precisó que estos establecimientos no cumplen con las condiciones para catalogarse dentro de dicha categoría educativa, ya que están regulados directamente por el Ministerio de Transporte y no por el Ministerio de Educación.

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Al no regirse por el sector educativo tradicional, la DIAN argumenta —con sustento atribuido al Consejo de Estado y al propio Ministerio de Educación— que la instrucción brindada por los CEA debe tributar la tarifa general del 19 % de IVA.

Además, en las notificaciones enviadas a los centros de formación se contempla el cobro de este impuesto de manera retroactiva para vigencias pasadas que no fueron gravadas en su momento, lo cual genera una alta presión financiera sobre las empresas que terminaría trasladándose al precio final que pagas como usuario.

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¿A qué conductores y categorías afectaría el cobro del IVA en las escuelas de conducción?

Obtener la licencia de conducción es un procedimiento indispensable para movilizarte legalmente por las vías colombianas al mando de cualquier automotor.

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El trámite exige cumplir con requerimientos que van desde evaluaciones médicas hasta la aprobación obligatoria de un curso teórico-práctico en un centro autorizado, donde debes capacitarte en normas básicas de circulación, manejo adecuado del vehículo y nociones fundamentales de mecánica.

Si la medida se consolida, el encarecimiento afectará a todas las personas que pretendan capacitarse para expedir su certificado, independientemente de la categoría del vehículo que busquen operar. La norma cobija a las distintas licencias reguladas en el país:

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Categoría A1: dirigida exclusivamente a la conducción de motocicletas con un cilindraje de hasta 125 cc.

dirigida exclusivamente a la conducción de motocicletas con un cilindraje de hasta 125 cc. Categorías para servicio particular y público (hasta C3): abarcando desde vehículos automotores particulares hasta la categoría C3, la cual faculta para operar toda la variedad de vehículos dedicados al servicio público.

Dado que el valor del curso representa uno de los rubros más significativos dentro de los costos totales para expedir la licencia, el cobro del 19 % de IVA en la tarifa de enseñanza incrementaría la cifra total que debes alistar para completar el proceso.

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¿Cuándo empezará a aplicarse el IVA del 19 % en las escuelas de conducción?

A la fecha, ni la DIAN ni ninguna otra autoridad tributaria del Gobierno nacional han emitido un pronunciamiento público oficial en el que se confirme una fecha de entrada en vigencia inmediata para este cobro generalizado.

Por esta razón, existe incertidumbre sobre el calendario exacto en que se formalizará la medida.

Pese a la ausencia de un anuncio oficial abierto al público, el informe filtrado evidencia que la DIAN ya ha iniciado inspecciones y visitas de fiscalización a las sedes de varios Centros de Enseñanza Automotriz.

En estas diligencias, los funcionarios han notificado a los administradores sobre la obligación de cumplir con el pago del gravamen para los siguientes años y de saldar las obligaciones acumuladas por el IVA que no fue facturado anteriormente.