Prosperidad Social anuncia cambio de última hora en Renta Ciudadana; no pierdas tu dinero

Prosperidad Social ha tomado una decisión crucial que afecta directamente el bolsillo de los hogares más vulnerables del país. Se trata de una modificación en el calendario y en la logística de los pagos correspondientes al tercer ciclo de Renta Ciudadana y la Devolución del IVA, los cuales se vienen distribuyendo desde el pasado 13 de junio.

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Esta medida, liderada por el director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, busca que ninguna familia se quede sin su recurso, garantizando que el dinero llegue a quienes realmente lo necesitan para mejorar su calidad de vida y proteger los derechos de los niños y personas con discapacidad.



¿Hasta cuándo hay plazo para cobrar Renta Ciudadana y Devolución del IVA?

Si por alguna razón no pudiste acercarte a reclamar tu dinero en la fecha inicialmente prevista, que era el 6 de julio, te tengo una excelente noticia: el nuevo plazo para retirar tu subsidio se ha extendido hasta el martes 14 de julio de 2026.



Esta ampliación no es menor, pues las cifras de Prosperidad Social indican que, aunque el proceso ha avanzado en un 79,3 %, todavía hay cerca de 159.390 hogares pendientes por reclamar su transferencia.

En total, el Gobierno Nacional destinó una inversión de 328.738 millones de pesos para este ciclo, con el objetivo de impactar positivamente a 771.554 hogares en situación de pobreza extrema en 1.103 municipios del país.

Recuerda que, bajo la línea de "Valoración del Cuidado", tú o tu familia podrían tener prioridad si se encuentran en pobreza extrema y pertenecen a grupos específicos, como familias monoparentales con niños menores de 6 años oax hogares que cuidan de personas con discapacidad permanente.

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¿Cuál es el nuevo operador para los pagos de Renta Ciudadana en 2026?

Uno de los cambios que más dudas ha generado es la forma de entrega. Debes saber que, para este ciclo, se le ha dicho adiós al Banco Agrario y a Efecty como operadores de estos programas.

Prosperidad Social explicó que estos contratos son temporales y se renuevan mediante convocatorias públicas para buscar mejores condiciones de servicio y cobertura para ti.

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Por eso, para este 2026, la operación fue adjudicada a la unión temporal conformada por SuRed y SuperGiros. Con este nuevo aliado, ahora cuentas con más de 31.000 puntos directos distribuidos en 1.108 municipios de los 32 departamentos de Colombia.

La entrega se realiza bajo la modalidad de giro, lo que facilita que puedas cobrarlo de manera presencial en los puntos autorizados de estas redes.

¿Cómo puedes consultar si tienes un pago pendiente de Prosperidad Social?

No tienes que adivinar. La entidad ha dispuesto canales claros para que verifiques tu estado. Lo ideal es que esperes un mensaje de texto en tu celular con la notificación del pago. Sin embargo, si el mensaje no llega, puedes seguir estos pasos en los portales oficiales de Renta Ciudadana o Devolución del IVA:

Busca el botón de "consulte aquí si su hogar es beneficiario". Ingresa tu tipo y número de documento, junto con tu fecha de nacimiento. Supera la validación de seguridad y haz clic en "consultar".

Además, SuperGiros habilitó un enlace específico para que consultes si ya tienes el giro disponible para retiro. Es vital que realices esta verificación periódicamente, ya que las bases de datos de los beneficiarios se actualizan cada seis meses, lo que podría significar que entres o salgas del programa según tu situación socioeconómica.

No dejes pasar esta nueva oportunidad y asegúrate de reclamar tu incentivo antes del 14 de julio.