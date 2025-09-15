Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ¿FIN DE JAMES?
HABLA ESPOSA DE MIGUEL URIBE
PARO 16 DE SEPTIEMBRE
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Economía  / ¿Qué es descertificación de EEUU y por qué incluye a Colombia? Explicación para 'dummies'

¿Qué es descertificación de EEUU y por qué incluye a Colombia? Explicación para 'dummies'

Descubre qué significa que EE. UU. otorgue la descertificación a Colombia y conoce las consecuencias que esta decisión podría generar en el país.