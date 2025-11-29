Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Economía  / ¡Se complicó la fiesta! Por inesperado incremento, alquilar salón comunal será más costoso

¡Se complicó la fiesta! Por inesperado incremento, alquilar salón comunal será más costoso

Las reformas laboral y tributaria generarían incrementos en el alquiler de cualquier salón comunal, afectando fiestas, eventos y presupuestos de copropiedades. Conoce lo detalles.

Se complica la fiesta usar un salón comunal podría salir carísimo.jpg
Se complica la fiesta usar un salón comunal podría salir carísimo.
Foto creada con Gemini IA
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 29 de nov, 2025

Las celebraciones en conjunto residencial, desde cumpleaños hasta grados y quinceañeros, podrían convertirse en un verdadero reto económico a partir del próximo año.

La combinación de la reforma laboral aprobada y la reforma tributaria en trámite impactará directamente los costos operativos de las copropiedades, lo que se traduciría en tarifas más altas para alquilar zonas comunes. Y, entre esas, el espacio más usado para fiestas será precisamente el más golpeado.

Primer impacto: costos laborales encarecerían el salón comunal

Los administradores de edificios ya anticipan una preocupación: los nuevos recargos nocturnos y dominicales cambiarán por completo la forma en que se estructura el trabajo dentro de la Propiedad Horizontal.

Con la reforma, el horario nocturno comenzará desde las 7:00 p. m., afectando turnos de vigilancia, mantenimiento y aseo. Esto significa que eventos realizados en horas habituales de fiesta tendrían una carga adicional en la operación interna.

El recargo dominical también aumentará de forma escalonada, llegando al 100% en 2027. Para conjuntos con guardas que deben acompañar, supervisar o apoyar la logística durante los eventos, el gasto será mayor.

Es decir, esa noche de fiesta que antes parecía inofensiva podría convertirse en un momento costoso para el presupuesto comunitario.

Además, los cambios en contratos a término fijo obligan a ser extremadamente rigurosos en la contratación del personal. Un error en la formalidad podría transformar un contrato temporal en uno indefinido desde el primer día, incrementando la carga financiera. Por eso, administraciones y consejos deberán capacitarse y ajustar procesos antes de que el incremento golpee sus presupuestos.

Segundo impacto: el IVA también alcanzaría al salón comunal

La reforma tributaria no se queda atrás. Aunque las copropiedades residenciales no son contribuyentes de renta ni declaran, sí deben aplicar IVA cuando prestan ciertos servicios, como el alquiler de su espacio para eventos. Así, la tarifa que hoy parece razonable podría aumentar con la carga impositiva que exige el nuevo marco fiscal.

En las copropiedades comerciales o mixtas, la situación es aún más exigente: deben separar contablemente los ingresos gravados y no gravados, actualizar su RUT y justificar cada actividad económica. La prestación de servicios en zonas comunes ahora debe registrarse con precisión quirúrgica para evitar sanciones o glosas.

