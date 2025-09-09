Ya no es un regalo: heredar una casa familiar viene con una gran factura

Muchas dudas han girado tras la radicación de la ley de financiamiento o reforma tributaria, la cual busca recaudar un monto de 26,3 billones de pesos para el presupuesto del año 2026. Por lo cual, se conoció que uno de los puntos que se verían afectados por este texto, tiene que ver con heredar una casa familiar.

Inicialmente, se conoció que en Colombia existe un impuesto en la ganancia ocasional por medio del artículo 21, el cual es un monto que se agrava en las herencias en el país, dado que al ser considerada dinero extra así decirlo, se encuentra sujeta a una tarifa especial. Por lo cual, se conoció que dicho gravamen tiene ciertas excepciones.

Puedes leer: Si ganas este salario mensual eres clase media en Colombia, tu estrato y no lo sabías



Por ejemplo, los primeros 13.000 UVT (Unidad de Valor Tributario) del valor del inmueble que se heredó por cónyuges, hijos y padres son exentos, lo que beneficia a la mayoría de las sucesiones familiares directas, por lo cual, la tarifa de impuesto es del 15 % y si, por el contrario, heredó por voluntad del causante, pero no aplicaba según la ley será del 20%.

¿Qué propone la reforma tributaria sobre heredar casas?

La reforma tributaria que propuso el gobierno nacional ante el Gobierno, indica que la excepción al pago no se aplicaría sino hasta aquellas viviendas que no superen el valor máximo fijado para la Vivienda de Interés Social (VIS). Es decir, las que tengan un monto máximo de 135 salarios mínimos legales, es decir 213,5 millones de pesos.

Puedes leer: Crédito de bajo monto en Nequi: cómo pedirlo, requisitos y paso a paso

Publicidad

De igual forma, se conoció que con este proyecto de reforma tributaria se busca aumentar impuestos a las personas de muy altos niveles de ingresos, esto gracias a los incrementos del impuesto de dividendos, de herencias, de fusiones económicas, de salidas de capital, entre otras cosas.

#Atención



Ya fue radicada la reforma tributaria en las comisiones económicas. El gobierno buscará recaudar 26 billones. pic.twitter.com/rq6Y1htcvb — Sebastián Nohra (@SebastianNohra) September 1, 2025

Publicidad

Recordemos que otros sectores que buscará esta reforma tributaria impactar serían los relacionados a los juegos de azar en línea, los combustibles, iglesias, licores, entre otros aspectos, además de proponer los impuestos a la explotación de carbón a gran escala para incentivar las energías limpias.

“No se están tocando artículos de la canasta básica familiar... buscamos evitar tocar a los estratos bajos y medios de la población con el fin de que el esfuerzo de tributación esté en los perfiles altos de los ingresos”, mencionó el ministro Germán Ávila Plazas ante los medios de comunicación.

Mira también: ¿Pagar más por vivir en conjunto residencial? Los regalitos de la reforma tributaria