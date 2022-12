El cantante Luis Alberto Posada contó su experiencia tras sufrir de COVID-19

El intérprete de música popular compartió un video en su cuenta oficial de Instagram en el que contó su experiencia tras contagiarse de coronavirus.

Aunque ya está libre de la enfermedad, Luis Alberto Posada compartió con sus seguidores su experiencia tras padecer la enfermedad, pues presentó fiebre alta, dolor en los huesos, y fue cuando decidió realizarse la prueba.

“Me dio algo muy extraño que nunca me había llegado a dar, entonces, pues decidí hacerme una prueba de sangre. Apenas me vine a enterar hoy porque no lo sabía”, dijo.

El cantante señaló que toda su familia tuvo coronavirus, pues dijo que uno de sus primos fue quien los contagió.

“Gracias a Dios logramos salir de esta, siempre hubo susto ahora que me enteré, pero salimos ilesos de esta”, afirmó.