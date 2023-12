Él es Santiago Restrepo, el hombre rechazado en plena boda; se habría ido lejos a pasar la tusa

El escenario de una boda, normalmente asociado con la promesa de un futuro compartido, se convirtió en un episodio público de rechazo y desilusión para Santiago Restrepo. La noticia de su boda fallida en Chinú, Córdoba, ha generado un revuelo considerable, revelando detalles que han capturado la atención del público.

Los informes iniciales indicaron que la ceremonia estaba planeada para 70 invitados, con la novia, identificada como Jéssica Avilés, lista para unirse en matrimonio con Santiago Restrepo.

Sin embargo, lo que debió haber sido un día de celebración y compromiso mutuo se tornó en una sorpresa desgarradora cuando, en un giro inesperado, Jéssica se negó a dar el paso hacia el altar con su novio.

Publicidad

“Él se deja mandar por el papá, así no me caso. ¡Cómo trató a mis hijas cuando llegué! Primero mis hijos, te lo dije. Vine porque me encontré con esto fue ahora aquí ¡Aquí! Si lo sé, no vengo”, se escucha decir a la mujer.

Ante la mirada atónita de los presentes, la organizadora del evento, una figura central en la planificación de la boda, se vio en la necesidad de abordar públicamente lo sucedido. Detalles escasos sobre los motivos detrás del rechazo han dejado al público con especulaciones, sin tener una comprensión completa de lo que llevó a este dramático giro de eventos.

En medio de la tensión y la incredulidad, Santiago Restrepo tomó la difícil decisión de retirar el anillo de compromiso de su prometida. La notaria, encargada de oficializar la unión, se vio obligada a cancelar la boda, marcando así el final abrupto de lo que alguna vez fue un día lleno de expectativas y esperanzas.

Publicidad

El momento culminante de la desilusión se manifestó cuando Santiago y sus padres se retiraron del lugar entre abucheos y el peso palpable de la vergüenza pública.

Sin embargo, las últimas noticias arrojan luz sobre el comportamiento posterior de Santiago Restrepo y su familia. Recientemente se ha sabido que emprendieron un viaje, alejándose del lugar del incidente. Más aún, tomaron la decisión de llevarse a su mascota consigo, quizás en un intento por encontrar consuelo y sanar las heridas emocionales en un entorno más tranquilo y distante.

La naturaleza exacta de este viaje y las intenciones detrás de él permanecen en gran medida en la esfera privada de la familia Restrepo. Se especula que este distanciamiento repentino tiene la intención de proporcionar una pausa necesaria, permitiendo a Santiago y a su familia procesar los eventos dolorosos que rodearon la fallida boda en un entorno más sereno.

Mientras tanto, el público permanece atento a cualquier actualización, deseando una eventual resolución pacífica para todos los involucrados en este inesperado y conmovedor giro de los acontecimientos.

Publicidad

@lakalle96.9 Boda termina mal: la novia dijo que no y entre los asistentes tuvieron que pagar la fiesta | Una insólita historia se hizo viral, una mujer que estaba a punto de casarse cambió de opinión a última hora y desató un momento incómodo en el que ni ella, ni su prometido quisieron hacerse cargo de los gastos, dejando ‘metidos’ a los invitados que tuvieron que pagar los gastos. #videoviral #viral #Chinú #Córdoba ♬ sonido original - La Kalle 96.9FM

Te puede interesar: Gran final de Retóxicos puso a prueba la supervivencia de los competidores