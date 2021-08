En medio del llanto Epa Colombia habla de su situación: “de mí dependen muchas personas”

Luego de que el pasado jueves diera a conocer la sentencia imputada a la empresaria Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’, las redes estallaron, tanto así que se convirtió en tendencia y muchos de sus seguidores convocaron a un plantón para pedir su libertad.

A la también influencer se le impuso una sentencia de 65 meses de cárcel en los que no podrá apelar la detención domiciliaria, una multa de 492 salarios mínimos y además se le prohibió el uso de sus redes sociales.

Pese a que su defensa busca instaurar un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, aún no hay respuesta, ni avances en el tema.

En un video reciente publicado en su cuenta de Instagram, Epa Colombia, habla de lo sucedido y además pide ayuda para que le den una segunda oportunidad.

“Amiga, yo realmente estoy triste, esto que me está pasando yo no se lo deseo a nadie, yo cometí un error porque estaba con un par de amigos, yo le dije a la Fiscalía que yo le pagaba con las keratinas mes a mes, pero que yo no me quería ir a la cárcel”, dice en un fragmento del video en el que se ve afectada y llorando por lo ocurrido.

“De mí dependen miles de personas, yo pago unos sueldos muy grandes, que yo quería cambiar, que me dieran la oportunidad, la Fiscalía no me ha querido ayudar”, asegura.

Además, la empresaria compartió varias stories en Instagram con canciones religiosas de fondo y contándole a sus seguidores que ha estado muy triste por lo que no ha querido trabajar.

Finalmente, Epa Colombia habló de las puertas que tocó luego de que se arrepintiera por los daños causados a las instalaciones de TransMilenio en las protestas del paro nacional de 2019, puertas que, según ella, nunca la escucharon.