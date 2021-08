Epa Colombia reacciona a su sentencia y en redes proponen plantón para su libertad

Luego de que el Tribunal Superior de Bogotá confirmara este jueves la condena a Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia , por 63 meses y 15 días debido a los desmanes que ocasionó en las estaciones de TransMilenio en el paro de noviembre de 2019 en Bogotá, la empresaria se pronunció en su cuenta de Instagram con un sentido mensaje.

Muchos de sus seguidores han salido a su defensa, tanto así, que varios bogotanos convocaron a un plantón en el centro de la ciudad.

“Todo va a estar bien. Esas palabras me las repito una y otra vez como especie de plegaria, reconociendo y aceptando que soy humana, que cometo errores, que a veces caigo y no tengo deseos de levantarme, que hay días en donde no quiero saber del mundo y que el mundo no sepa de mí, pero también me repito que voy a salir victoriosa de todo lo que me proponga, porque sé que lo hago de corazón y con todo el amor que hay en mí.”, escribió la empresaria junto a unos emojis de caritas llorando.

La condena interpuesta se aprobó por los cargos de: “perturbación del transporte público, daño en bien ajeno e instigación para delinquir con fines terroristas”.

Ante los hechos, varios usuarios en redes sociales calificaron su sentencia como injusta, e incluso mencionaron casos como el de Andrés Escobar , el hombre que disparó a manifestantes en Cali, a quien la justicia no castigó y el detrimento de 70 mil millones de pesos de MinTIC. Aunque varios seguidores le han dejado mensajes de apoyo a la también influencer, también se propone en las redes un plantón el día de mañana 13 de agosto a las 8:00 a.m. en la Plaza de Bolívar de la capital.

El comité del paro se vendió, mañana como acto genuino debemos salir al Paro Nacional, tenemos a Epa Colombia en la cárcel y 70.000 millones de razones para protestar.

La cita es mañana. #FreeEpaColombia #epaLibre pic.twitter.com/8HjA7vDaga — Pablo Ferreira 💧 (@Daniel_Gfor) August 12, 2021

La condena a EPA Colombia es desproporcionada y solo muestra que el clasismo lo tenemos metido hasta en la justicia. — Jaime Sanín (@jsanin) August 12, 2021