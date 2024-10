Encuentran cuerpo sin vida de una menor; esto es lo que se sabe de su caso

El cuerpo de una niña de 8 años fue hallado en una zona boscosa, a solo cinco minutos de su hogar. En su último video, se la ve acompañada de un hombre. Este desgarrador caso fue dado a conocer por Séptimo Día, de Caracol Televisión.

En Girón, Santander, una madre ha denunciado la desaparición de su hija mientras estaba al cuidado de una amiga de la familia. Kelly Materán vive un verdadero calvario tras el caso ocurrido en mayo de 2024.

¿Cómo se perdió el rastro de la niña?

La madre, quien es vendedora ambulante y cabeza de hogar, relató que dejó a su única hija al cuidado de una conocida, y todo cambió con una llamada que le anunció la desaparición de la pequeña.

Publicidad

"Me dijeron que la niña no la encontraban, que si la niña estaba conmigo. Me llama la señora y le dije: '¿cómo así si yo la dejé con usted?'", recordó Kelly, aún incrédula ante la situación.

La niña, nacida el 12 de marzo de 2016, era la alegría de su madre y soñaba con convertirse en patinadora profesional, siempre acompañando a Kelly en sus largas jornadas laborales.

Publicidad

Las autoridades iniciaron una rápida búsqueda, revisando las cámaras de seguridad en el área para obtener pistas sobre el paradero de la niña. A través de estas grabaciones, se logró identificar a un hombre, Alirio Gualdrón, quien era conocido por la familia y había subarrendado el lugar donde vivían.

Cuando la Policía fue a buscar a Gualdrón, este se encontraba durmiendo mientras todos buscaban a la menor. Al principio, se mostró reacio a brindar información, pero tras ser confrontado con el video que lo mostraba junto a la niña, su versión cambió. Comenzó a alegar que había sido abordado por sujetos encapuchados que habían raptado a la niña, lo que llevó a su captura por desaparición.

La Sijín, unidad de la Policía encargada de investigar el crimen, comenzó a buscar a la menor. Según el intendente Nelson Bermúdez, Gualdrón indicó un lugar donde supuestamente había llevado a la niña, lo que llevó a las autoridades a desplegar unidades en la zona boscosa.

A las 8:30 de la noche, encontraron el cuerpo sin vida de Kerly, a solo cinco minutos de su casa, donde había desaparecido esa mañana.

Publicidad

El hombre señalado por este caso se encuentra actualmente detenido, a la espera de un juicio. Hasta el momento, no ha aceptado los cargos en su contra. Aunque la cuidadora de la niña ha demostrado su inocencia, la situación ha dejado una huella imborrable en su vida y la de la madre.

Revive este capítulo de Sétimo Día:

Publicidad

El hallazgo del cuerpo sin vida de Kerly una niña en Santander ha reavivado la atención sobre los casos de desapariciones de menores en Colombia, especialmente en un momento significativo, ya que se cumplen ocho días desde la desaparición de Sofía Delgado.

Mientras la familia de Sofía continúa su búsqueda sin éxito, tras ocho días sin pistas concretas, el dolor y la angustia por la pérdida de la pequeña mantienen en vilo a todo un país que la espera sana y salva.

Puedes ver | Video del momento en que bus se vuelca en vía la Mesa