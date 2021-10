Esteticista acusado de abuso sexual asegura que “solo son masajes de ovarios”

Un caso de abuso sexual , a por lo menos dos mujeres, tiene consternadas a las autoridades de Argentina tras conocerse una práctica en la que a través de un supuesto masaje relajante se comete la violación.

Los hechos fueron conocidos esta semana luego de que una mujer hiciera pública su historia en la que, asegura, fue ultrajada en un centro estético donde le ofrecieron un masaje gratis.

Según el relato, los hechos ocurrieron el miércoles 29 de septiembre en el barrio Ayacucho, de la Ciudad de Córdoba, cuando entró a un lugar que ofrece depilación laser, tratamientos reductores y otros servicios estéticos.

La joven, de 23 años, cuenta que mientras averiguaba por una depilación un sujeto le ofreció una sesión de masaje gratis que ella aceptó.

Dice que el hombre le pidió retirarse el pantalón para poder realizar el masaje en sus piernas. Según relata, comenzó a aplicarle unos aceites que “se sentían bastante fuertes”.

“Me puso aceite y me dijo que me diera vuelta. Los aceites parecían muy fuertes porque me dejaron adormecida, como dopada. Yo no podía reaccionar”, cuenta la joven.

“Abusó de mí, me manoseó y muchas cosas más. Me tocó las partes íntimas y los pechos todo el tiempo. Cuando me desperté, mi bombacha estaba arriba de la silla. Yo le pedí que no me hiciera más masajes, pero él quería seguir”, agrega.

La joven ultrajada contó lo sucedido a sus amigas que la animaron a denunciar los hechos y, además, a dejar en evidencia por Facebook al sujeto para evitar que más mujeres caigan en esta baja trampa.

Tras publicar su historia en Facebook fue contactada por otra mujer que le aseguró que hace un año le ocurrió lo mismo en ese centro estético. Solo una de ellas ha puesto la denuncia ante las autoridades.

Pero la historia no termina allí; pues tras enterarse que fue denunciado y expuesto en redes sociales, el hombre señalado se contactó con su víctima y le dejó un indignante mensaje justificando sus actos.

A través de un audio de WhatsApp, transcrito por el medio ‘El Doce’ el hombre expresa: “Si vos te sentiste en ese momento incómoda, me lo debiste decir, ¿no?.. Yo ahí no me voy a bajar nada, tápame y yo te tapo”.

En otro aparte del audio dice: “Te hice todo lo que es el masaje de ovarios. Nunca, jamás te pasé el dedo o te hice sexo tántrico. Eso ya es otro masaje”.

“Fue solamente un masaje en todo lo que es la parte de los ovarios para que puedas orinar mejor. Te hice drenaje en las piernas, te hice drenaje en los senos… te tuve que bajar la bombacha para hacer todo lo que es parte de glúteos”, agrega el sujeto que insiste que su masaje fue profesional.