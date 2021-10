Suspenden profesor tras polémica recomendación a sus alumnas: "Aprendan a cocinar antes de casarse"

El profesor de medicina de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en México causó indignación luego de que una de sus alumnas le presentara el caso clínico de una mujer apuñalada por su pareja tras dejar quemar la comida.

“Luego uno llega con hambre y da coraje porque (la cena) se quemó. Por eso, la recomendación del día es: aprendan a cocinar”, fue la frase machista que lanzó el profesor universitario.

"Si no saben cocinar, para qué se casan", añadió.

Tras un pequeño silencio incómodo, una de las alumnas le cuestiona al docente: “no sería mejor que aprendiéramos a no perder la cordura para no apuñalar a nuestras esposas”. Inmediatamente, el profesor se hizo ‘el loco’ y actuó como si no entendiera la pregunta.

“Sí, es decir, la recomendación no sería ¿no apuñalar a nuestras esposas?”, le insiste la misma estudiante, a lo que el maestro se limita a decir: “bueno, esa es la tuya; la mía es aprender a cocinar”.

Tras el polémico hecho, decenas de personas exigieron la destitución del profesor. Por su parte, la Universidad Autónoma de Aguascalientes emitió un comunicado en el que aseguró que la institución “repudia toda manifestación sexista, así como cualquier acto de acoso, discriminación o violencia”.

