Estudiantes denuncian abuso y acoso en un colegio en Bogotá; la institución se pronunció

A través de las redes sociales se conocieron varias denuncias de algunas estudiantes del colegio Liceo Betel, en la localidad de Suba , donde acusan que existieron casos de violencia, abuso sexual y discriminación por parte de algunos profesores y directivas.

Una de las estudiantes, identificada como Valentina Salazar, quien fue exalumna de dicho colegio, indicó que uno de los pastores se aprovechó de ella, al pedirle una ayuda para afrontar comentarios machistas y grotescos que padecía por parte de las directivas, motivo con el que terminó llevándola hasta su casa y la desnudo a la fuerza según la joven.

"Me dijo que tenía que calificar unos trabajos, pero el problema es que los tenía en la casa, invitándome a almorzar y a conocer a su esposa. Fuimos almorzar y no había nadie. Yo le pregunté por su esposa y ahí el señor me cogió, me metió a uno de los cuartos y me comenzó a quitar la ropa, comencé a gritar y me dijo que me callara", señaló la exalumna.

Otro de los testimonios lo hizo una alumna identificada como Daniela, quien señalo ser víctima de abuso psicológico por parte de las directivas, ya que, según ella, no le permitían realizar ningún acto en los eventos de la institución e incluso le decían a sus compañeros que no le hablaran.

"A mis 12-13 años sufrí bullying y abuso psicológico por parte de directivos o profesores, me ridiculizaron en los cultos sencillamente por abrir los ojos en medio de una oración. Pasaban frente a todo el colegio acusándome de ser un anticristo, la coordinadora académica pasaba por mi salón diciéndole a mis compañeras que no me hablarán, que me aislarán", señaló la joven.

Debido a las denuncias, la Secretaria de Educación solicitó un encuentro entre una de sus dependencias, en este caso la Oficina para la Convivencia Escolar y las directivas del colegio, para identificar las presuntas situaciones de vulneración que denuncias las estudiantes.

