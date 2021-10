¡Evita salir a esta hora! Se revela el horario más inseguro del día en Colombia

Un estudio realizado por la Corporación Excelencia de la Justicia detalló a través del 'Reloj de la Criminalidad 2021', explicando el momento más inseguro , con las horas y los días en que más se cometen delitos en Colombia , con un repunte en el robo de celulares y lesiones personales.

De acuerdo con Hernando Herrera, director de la institución, el crimen más común y que afecta a los colombianos es el hurto, con 166.858 casos reportados en lo corrido del año, es decir, cerca de 687 robos por día.

El 30% de estos crímenes se dieron entre las 6.00 a.m. y las 11:59 a.m. y los días viernes y sábados son los que más registran estos delitos hasta un 58% más. El 23% han sido con arma de fuego, 20% con armas blancas y en 51% no se registró ningún tipo de artefacto.

El robo a celulares, se efectuó principalmente entre las 6:00 p.m. y 9:00 p.m. registrando así, 16 móviles robados en por hora. Por otro lado, los abusos sexuales y violencia intrafamiliar se cometen en horarios matutinos.

"Si hacemos una licuadora, la hora más peligrosa en Colombia son las 10 de la mañana. Porque se presenta la acción de hurto a personas, bicicletas, celulares y otro tipo de acciones como el homicidio común", resaltó Herrera.

De esta manera, el 'Reloj de la Criminalidad' indica que, los crímenes, se están cometiendo a plena luz del día. El reloj permite determinar aspectos esenciales de cómo operan las bandas delincuenciales para que las autoridades tengan herramientas para diseñar las medidas para enfrentarlas", puntualizó el director de la Corporación.