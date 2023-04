Extraño caso de mujeres árbol en Colombia a quienes les toca cortarse: hacen súplica al Gobierno

Dos mujeres viven una pesadilla luego de padecer una enfermedad única en Colombia , denominada ictiosis congénita severa, que tiene que ver con un conjunto de trastornos cutáneos que principalmente desarrolla piel seca, escamosa o engrasada en alguna parte del cuerpo.

Este problema de salud hace que sus manos parezcan raíces de árboles, debido a su textura y color, lo que ha hecho que llaman la atención de todos los medios, tanto así que muchos han visitado a madre e hija, que sufren de la misma enfermedad, para conocer más sobre su historia.

Ubicadas en un pueblo cafetero del Norte de Santander, madre e hija han sabido sobrellevar esta condición, superando infinidad de retos que se anteponen ante ellas, pero han logrado salir adelante y subsistir elaborando y vendiendo arepas, siendo esta su fuente de ingresos principal, ya que también venden otros productos.

Hasta ese lugar llegó un creador de contenido, quien le pregunto como se siente al hacer estos alimentos teniendo en cuenta su condición: “A veces cuando estoy haciendo mucho tiempo las arepas, me fastidia mucho. Me pica, me arde, me duele”, señaló Alicia ante el lente del joven.

Igualmente, el creador de contenido indaga acerca de los obstáculos que se les presentan, ya que esta enfermedad no tiene cura, pero ella tiene claro que no lucha por su futuro sino por el de su primogénita Yurley.

“Para nosotras no hay cura, lo que yo busco es mejorar la calidad de vida de mi hija. Yo de médico no necesito, nosotras no tenemos cura. Solo un milagro de Dios, nada más”, indicó la mujer, quien pidió ayuda al Gobierno para encontrar un trabajo que se acople a su condición y le permita hacerse cargo de su hija.

