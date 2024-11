VIDEO: Hermanos de la ex de Brayan Campo amenazando a papás de Sofía Delgado

El caso de Sofía Delgado, la niña de 12 años desaparecida y hallada sin vida en un cañaduzal en Candelaria, Valle del Cauca, sigue causando conmoción en Colombia. A más de un mes de los trágicos hechos, nuevos detalles salieron a la luz, entre ellos un video que muestra a dos hombres, presuntamente hermanos de Evelyn Rodas, expareja de Brayan Campo, lanzando amenazas a la familia de Sofía.

La desaparición de Sofía Delgado ocurrió el pasado 29 de septiembre de 2024, cuando salió de la casa de su abuela y nunca regresó. Tras días de búsqueda, su cuerpo fue hallado en un cañaduzal, señalado por Brayan Campo, vecino de la familia y confeso responsable del caso. A pesar de colaborar inicialmente en la búsqueda, Campo ocultaba un oscuro secreto; él había apagado la vida de la menor.

"Él actuaba como si nada, como si no hubiera pasado nada después de que ya sabía lo que había hecho, eso es lo más triste" , comentó la madre de Sofía en una entrevista para el programa Séptimo Día, de Caracol Televisión. La investigación reveló cómo Campo actuó con frialdad, interactuando con los familiares como si no supiera nada de lo ocurrido.

Sofía Delgado, niña que perdió la vida a manos de Brayan Campo /Foto: redes sociales

Hermanos de Evelyn Rodas quedaron captados en video con amenazas a familia de Sofía Delgado

Un video revelado por Séptimo Día muestra un momento alarmante relacionado con el caso. Dos hombres llegan en bicicleta a la vivienda de los familiares de Sofía Delgado. Según lo que se escucha en la grabación, los hombres, presuntamente hermanos de Evely Rodas, arremeten con amenazas. Uno de ellos, visiblemente molesto, sostiene un arma blanca mientras lanza acusaciones.

“A mi hermana la sapearon y fueron ustedes. Esto no se va a quedar así” , grita uno de los hombres en el video. Además, señalan a los familiares de Sofía como responsables de lo ocurrido y dejan una advertencia: “Están advertidos, ¿no? Nos la van a pagar”.

¿Qué sucede con Evely Rodas?

Evely Rodas, ex pareja de Brayan Campo, fue vinculada inicialmente a la investigación, pero posteriormente quedó en libertad tras no encontrarse pruebas en su contra. Campo mismo aseguró que Rodas no participó en los hechos. Sin embargo, el impacto del caso sigue siendo profundo en Candelaria y en el país entero.

El caso de Sofía Delgado sigue siendo tema de debate sobre la cadena perpetua para los agresores de menores. Organizaciones y ciudadanos exigen medidas más severas para proteger a los niños y evitar que casos como este se repitan. Mientras tanto, la familia de Sofía continúa buscando justicia y enfrentando las amenazas de quienes intentan intimidarlos.

Cronología del caso Sofía Delgado