Hombre colombiano salvó 25 perros que estaban atrapados en una casa que estaba incendiándose

Sebastián Arias es el nombre de un hombre colombiano residente en Perú. Sin embargo en las redes sociales ahora lo llaman "héroe", pues en un video que se hizo viral, quedó registrado como esta persona arriesgó su vida para salvar la de 25 caninos que quedaron atrapados en lo alto de una casa que se estaba incendiando.

“Venía pensando en mi esposa y vi el incendio, vi el perro que estaba arriba en la esquina. Yo tengo este hermoso animalito y no quisiera que mi perro se muera quemado. Escuchar sus llantos, escuchar sus gemidos, no me gustaría que mi perro muriera así”.

Fue así entonces como el hombre tomó la decisión de empezar a escalar por la fachada de la casa, la cual tenía tres pisos, para poder salvar a uno de los perritos que se encontraba caminando desesperado por el borde de la terraza.

Los vecinos del sector al ver la maniobra que estaba realizando el hombre, decidieron organizarse y traer un colchón para que Sebastián pudiese lanzar a los caninos.

Al terminar la gran hazaña, el colombiano habló con un medio de comunicación de dicha región y reveló que cuando estaba en medio del rescate sintió temor pues justo cuando estaba por salvar al último perrito vio que un muro le iba a caer encima; no obstante su objetivo era claro.

“El perro ya se estaba quemando, ya su ropa estaba quemada, entonces lo que hice fue agresivamente agarrarlo por el cuello y ahí sí lo agarré del hocico y lo lancé”.

En redes sociales, cientos de internautas han agradecido y felicitado al colombiano por su gran corazón.

"Denle una medalla a este hombre gracias. Te amo", "Solo Las personas que amamos estos maravillosos seres,tenemos la Valentia de hacer algo asi por Ellos Tienes ganado el cielo mi querido Compatriota", "Volví a creer en la humanidad", "Gracias !!! Que maravilla saber que aún quedan buenos seres humanos, bendiciones !!!", "Que le hagan un monumento urgente".