Adiós a KFC: el cierre masivo de sus tiendas sorprende y estas serían las razones

La reconocida cadena de comida rápida comunicó oficialmente el cierre de todos sus restaurantes Puerto Rico en el territorio a partir del lunes 2 de noviembre de 2026.

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La drástica determinación pone una pausa a una trayectoria de casi seis décadas, ya que la franquicia operaba en el mercado puertorriqueño desde 1967.



Esta medida interrumpe de forma inmediata la atención en los 83 establecimientos que la cadena mantenía repartidos en diversos municipios de la Isla, según los datos operativos de diciembre de 2024.



¿Por qué cerró KFC todos sus restaurantes en Puerto Rico?

La razón principal detrás de la suspensión generalizada de los servicios radica en la ruptura definitiva del contrato comercial entre KFC y su operador local, la firma Encanto Restaurants.

A través de declaraciones públicas compartidas en sus canales oficiales, la multinacional explicó que la decisión se debió a que Encanto Restaurants no se encontraba en condiciones de continuar operando los establecimientos bajo los parámetros de calidad y los estándares de excelencia requeridos por la marca internacional.

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Aunque KFC no detalló de forma pública las fallas operativas específicas del franquiciado, el contexto financiero de Encanto Restaurants refleja serias complicaciones.

Hasta julio de 2026, la empresa administradora acumulaba más de 70 registros judiciales, incluyendo cerca de 30 demandas relacionadas con cobros de dinero y ejecuciones de desahucio en varios de sus puntos de venta.

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Adicionalmente, el cese contractual entre Yum! Brands —empresa matriz de KFC— y Encanto Restaurants tuvo un efecto dominó sobre otras marcas del grupo en la Isla, provocando también el cierre provisional de los establecimientos de la cadena Taco Bell que eran gestionados por el mismo grupo empresarial.

¿Cuándo volverán a abrir los restaurantes de KFC en la Isla y qué pasará con sus empleados?

Si te preguntas cuándo podrás volver a consumir los productos de la cadena, debes saber que, por el momento, no existe una fecha oficial ni un calendario confirmado para la reapertura. KFC ha dejado claro que la pausa no significa un abandono definitivo del mercado puertorriqueño.

La multinacional confirmó que ya se encuentra en la búsqueda activa de un nuevo socio franquiciado que posea la capacidad operativa para asumir la franquicia, reabrir las instalaciones y restablecer el servicio a los consumidores.

Respecto a la situación laboral, el cierre simultáneo de la red de locales plantea un escenario de alta incertidumbre para la fuerza de trabajo en la Isla.

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Encanto Restaurants administraba una infraestructura total cercana a 180 restaurantes pertenecientes a diversas marcas, empleando a más de 3.000 trabajadores en Puerto Rico.

Por el momento, la marca no ha ofrecido un balance o reporte definitivo sobre el impacto en los puestos de trabajo de la cadena.

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Mientras continúan las gestiones para estructurar un nuevo acuerdo corporativo, la compañía dedicó mensajes de agradecimiento a la comunidad puertorriqueña por la lealtad y el respaldo recibido a lo largo de las décadas en que ha formado parte del comercio local.