VIDEO: Cierran discoteca encubierta; operaba en local de sindicato en El Restrepo

En la noche del pasado Halloween, un operativo conjunto entre la Policía Nacional de Colombia, la Secretaría de Seguridad de Bogotá y otras entidades distritales permitió descubrir una discoteca clandestina que operaba en una sede de sindicato ubicada en el barrio El Restrepo, de la localidad Antonio Nariño.

El establecimiento funcionaba con apariencia de sede sindical, pero durante el allanamiento las autoridades constataron que era usada como bar-discoteca, con acceso para el público, música, pista de baile y bebidas.

Durante la intervención fue detenido un hombre que portaba un revólver calibre 32 cargado con cartuchos, el cual trató de esconder entre los muebles cuando se acercaron los uniformados.

Además del arma, en el sitio se localizaron armas blancas, dosis de tusi, marihuana y cocaína, elementos que halló el perro detector “Roco” que apoyó en la requisa.

Por falta de documentación, permisos de funcionamiento y condiciones de seguridad, la discoteca fue suspendida de forma inmediata.

La Secretaría de Seguridad informó que el local no contaba con las licencias para operar como establecimiento de rumba y que el uso de la sede sindical como bar-discoteca contravenía los usos permitidos.

Habitantes del barrio El Restrepo señalan que el lugar llevaba semanas abierto al público, con fiestas temáticas, música alta y actividades hasta altas horas de la madrugada.

Vecinos manifestaron que los accesos se hacían sin supervisión, que el ingreso era mediante invitación y que la fachada sindical permitía evadir controles habituales de bares y discotecas.

Autoridades recomendaron a la ciudadanía reportar este tipo de establecimientos encubiertos y recordaron que funcionan dispositivos de vigilancia y operativos en zonas de rumba.

El detenido por porte ilegal de armas fue puesto a disposición de la fiscalía para su judicialización por el delito de porte de armas de fuego y municiones.

La operación en El Restrepo forma parte de una serie de controles que buscan regular bares, discotecas y establecimientos de entretenimiento en días festivos, con el fin de evitar aglomeraciones, consumo de sustancias ilícitas, porte de armas y otros riesgos para la seguridad ciudadana.

