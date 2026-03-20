Reconocido restaurante en Bogotá dice adiós definitivo; ya hay fecha del último servicio

Tras 15 años de operación ininterrumpida, el reconocido restaurante Bistró El Bandido anunció oficialmente el cese de sus actividades, esto mediante una publicación en sus redes sociales. Este establecimiento se convirtió en un pilar de la escena nocturna de la ciudad de Bogotá.

Bistro El Bandido se encontraba ubicado en la Calle 79B # 7-12, en el corazón de la tradicional Calle de los Anticuarios, en la cual, sus comensales llegaron a mencionar la buena experiencia que había en este lugar. Desde su apertura el 6 de diciembre de 2011, el proyecto logró consolidarse gracias a un equipo multidisciplinario integrado por su equipo de trabajo.

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Tanto es así que el mismo La propuesta del restaurante se basó en una cocina clásica y popular francesa, reinterpretada con ingredientes locales bajo la dirección del chef ejecutivo. Por otro lado, el lugar según sus clientes era especial debido a que este tenía bistros europeos, complementados por una oferta cultural de jazz, rock y blues.



¿Cómo se despidió El Bandido de sus usuarios?

A través de un mensaje en sus redes sociales, el equipo del restaurante confirmó que el 6 de junio de 2026 se prestará el último servicio. "Los invitamos a que nos acompañen en esta recta final y disfruten de un lugar que marcó el pulso de las noches bogotanas", expresaron en su comunicado.

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Esto provocó una ola de nostalgia entre sus clientes habituales, quienes han manifestado su tristeza en plataformas digitales, pidiendo incluso que el concepto se traslade a otro lugar de la ciudad. Por lo cual, sus seguidores esperan que durante sus últimas semanas de operación, el restaurante experimente una alta demanda de reservas por parte de quienes desean vivir por última vez la experiencia de El Bandido.

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Aunque el restaurante no detalló motivos específicos para el cierre, su salida coincide con un momento crítico para la industria en el país. Según datos de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), el sector enfrenta presiones económicas asfixiantes:

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Costos de alimentos: Se registra un incremento de entre el 25 % y el 35 % en los insumos básicos.

Se registra un incremento de entre el 25 % y el 35 % en los insumos básicos. Carga laboral: El ajuste del salario mínimo y los recargos por horarios nocturnos y dominicales han elevado los costos de nómina entre un 30 % y 35 %.

El ajuste del salario mínimo y los recargos por horarios nocturnos y dominicales han elevado los costos de nómina entre un 30 % y 35 %. Consumo: Existe una tendencia de moderación en el gasto por parte de los clientes, quienes cuidan más su presupuesto frente a la inflación.



Por lo cual, con el cierre de Bistró El Bandido es un reflejo de cómo las diferentes problemáticas que presentan los diferentes sectores gastronómicos del país en este año 2026.