Boda terminó en tragedia: el novio mató a tiros a su novia, su suegra y su cuñada

Una tragedia conmociona a Tailandia , donde al menos cinco personas perdieron la vida en un sangriento suceso durante la noche del sábado en una pequeña localidad de la provincia de Nakhon Ratchasima, al noreste de Bangkok. El protagonista de este trágico episodio fue Jaturong Sukkasuk, un paratleta y exsoldado de 29 años, quien después de la recepción de su boda disparó a los invitados, segando la vida de su recién casada, así como de otras tres personas, para luego quitarse la vida.

El incidente ocurrió tras una acalorada discusión entre la pareja durante la celebración nupcial. Alrededor de la medianoche, Jaturong Sukkasuk se dirigió a su vehículo, donde guardaba una pistola y varias rondas de munición, con las que perpetró el cruel ataque.

Las víctimas mortales incluyen a la novia, la madre y la hermana de esta, así como un hombre. Además, otro individuo resultó herido durante el tiroteo. La tragedia deja a la comunidad local sumida en el dolor y la consternación.

Este trágico suceso se enmarca en un contexto en el que Tailandia se replantea sus leyes sobre la tenencia de armas, después de varios tiroteos mortales que han tenido lugar en los últimos años, incluyendo incidentes en centros comerciales y un asalto armado a una guardería.

Según el proyecto de investigación suizo Small Arms Survey, Tailandia posee alrededor de 10,34 millones de armas, lo que representa aproximadamente 15,14 armas por cada 100 civiles, siendo el mayor índice en el Sudeste Asiático y uno de los más altos en Asia. De manera alarmante, aproximadamente 4,1 millones de estas armas carecen de licencia o no están registradas legalmente en el país.

Este trágico evento subraya la urgencia de abordar las cuestiones relacionadas con la posesión y el control de armas en Tailandia, en un esfuerzo por prevenir futuras tragedias y garantizar la seguridad de la sociedad.

La noticia rápidamente se hizo viral en las distintas redes sociales donde los internautas ha dejado todo tipo de comentarios al respecto: "No era más fácil decir NO acepto?", "Salud mental!!! A lo que menos le ponemos atención", "Me siento, más segura viviendo mejor con animales", "los ex soldados salen con muchos traumas y muchos de ellos ni saben que están enfermos y no se hacen tratamiento psicológico! Dios que tragedia", son algunos de los comentarios expresados.

*Con información de EFE

