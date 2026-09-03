Frustran plan para secuestrar a Kylian Mbappé; así evitaron el ataque al jugador

Las autoridades francesas destaparon una red organizada que tenía en la mira al reconocido jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé, debido al gran patrimonio que adquirió gracias a su carrera deportiva.

Según el medio de comunicación Le Parisien, el cabecilla sería un joven franco-suizo de apenas 18 años. Conocido bajo el alias de "Lester Z". El chico dirigía las acciones de su banda desde la cárcel por medio de aplicaciones de mensajería electrónica; por medio de las mismas filtraba datos de empresarios y famosos a sus cómplices.

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Al parecer, el objetivo de estos delincuentes era retener a figuras de alto perfil con el fin de obtener millonarias sumas de dinero mediante recompensas, buscaban aprovechar los constantes viajes del goleador francés a su tierra natal.



La revelación que alertó al equipo deportivo en el país europeo se encuentra bajo una rigurosa investigación judicial, cabe destacar que el principal sospechoso se encuentra bajo custodia.

Sin embargo, el presunto culpable niega ser el autor intelectual y afirma que solo es un intermediario; la Fiscalía tomó medidas contundentes con el fin de neutralizar por completo la red.

¿Cómo descubrieron la lista de objetivos contra Kylian Mbappé?

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El plan fue descubierto gracias a las sospechas de un joyero en la localidad de Neuilly-sur-Seine. A la puerta del comerciante llegaron tres falsos repartidores que llevaban una caja aparentemente destinada a una entrega, pero que se encontraba vacía.

Las sospechas del comerciante le permitieron evitar el asalto y a su vez encendieron las alarmas de las autoridades, quienes comenzaron a seguir las pistas del caso.

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A pesar del suceso, días después la joyería sufrió un atraco; los asaltantes lograron adueñarse de relojes de alta gama. Sin embargo, los eventos anteriores permitieron que los investigadores rastrearan la red de comunicación del grupo ilícito, localizando dispositivos electrónicos ocultos en la cárcel.

En la celda del cabecilla fueron hallados dos teléfonos inteligentes. Al momento de ser investigados, las autoridades encontraron un archivo digital que contenía direcciones de 26 objetivos adinerados.

El archivo que incluía la extensa lista no solo contaba con la información de Mbappé; también aparecía un reconocido rapero y joyeros de la periferia parisina.

¿Quién es el líder de la banda de "Lester Z"?

Según el medio en mención, el líder de la red criminal es Clement L. El joven de 18 años se encontraba tras las rejas por otros delitos de robo organizado. Las autoridades sospechan que "daba instrucciones al exterior" mediante plataformas digitales de mensajería móvil para que sus secuaces actuaran.

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Tras el descubrimiento de esta lista de objetivos en sus teléfonos móviles, la fiscalía francesa actuó rápidamente. Indicaron que el sospechoso "fue puesto en régimen de aislamiento" en su centro penitenciario, cortando toda comunicación con el exterior para evitar que la organización continuara activa.

Se dio a conocer que, en medio de las investigaciones judiciales, Clement reconoció que sus acciones eran ilegales. No obstante, aseguró que su "deseo era dedicarse en el futuro a la cocina profesional", intentando librarse del liderazgo.

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Las autoridades mantienen al sospechoso aislado e incomunicado, mientras continúan investigando si este contaba con ayuda de personas externas, que le hayan realizado la recolección y transmisión de la información de los objetivos.

De esta manera, lo que inició como un atraco de una joyería se convirtió en la caída de un plan mayor, con el que se planeaba el hurto, secuestro y extorsión.