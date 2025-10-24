Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
¿IMPUESTO POR BRE-B?
PETRO ¿EN LISTA CLINTON?
CAÍDA DE NEQUI Y BANCOLOMBIA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / La UE advierte a Meta y TikTok: posibles multas millonarias por incumplir normas digitales

La UE advierte a Meta y TikTok: posibles multas millonarias por incumplir normas digitales

La Comisión Europea acusa a Meta y TikTok de violar la Ley de Servicios Digitales. Las sanciones podrían alcanzar el 6 % de su facturación global.