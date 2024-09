Murió reconocido fisiculturista e influenciador conocido como 'el mutante', a los 36 años

El mundo del fisiculturismo perdió a una de sus figuras más icónicas. Illia Golem, conocido popularmente como “The Mutant”, falleció a los 36 años, dejando tras de sí una gran conmoción. Con un físico impresionante que llegó a alcanzar los 165 kilogramos, este culturista de origen checo se convirtió en una referencia dentro de la comunidad fitness.

Aunque las causas exactas de su muerte no han sido confirmadas, se especula que su régimen extremo y el uso de sustancias peligrosas podrían haber jugado un papel clave.

¿Qué consumía Illia Golem?

Illia Golem se hizo conocido no solo por su enorme tamaño, sino también por su estilo de vida, que incluía prácticas controvertidas como la ingesta de más de 16,000 calorías diarias y el uso de insulina para acelerar el metabolismo.

Además, admitió públicamente el uso de esteroides y Synthol, sustancias que en el ámbito del fisiculturismo suelen emplearse para aumentar la masa muscular, pero que presentan grandes riesgos para la salud.

¿Qué pudo desencadenar la muerte del fisiculturista?



Consumo diario de 16,500 calorías distribuidas en siete comidas.

Inyección de 50 dosis de insulina al día.

Uso de esteroides y Synthol para moldear sus músculos.

El fallecimiento de Illia Golem ha levantado numerosas teorías sobre las posibles causas de su muerte. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente, algunos expertos sugieren que su cuerpo pudo haber sucumbido ante los efectos acumulativos de los esteroides y el Synthol.

Estas sustancias, si bien permiten el aumento de masa muscular de forma rápida, son altamente peligrosas para el corazón y otros órganos vitales.

Además, existe la hipótesis de que el fisicoculturista podría haber sufrido un ataque cardíaco, dado su elevado peso y el estrés al que sometía constantemente su cuerpo. Su ejemplo, aunque impresionante desde el punto de vista físico, sirve también como una advertencia sobre los peligros de llevar prácticas extremas al límite.

A pesar de las controversias, Illia Golem fue admirado por muchos en la comunidad fitness debido a su disciplina y capacidad para levantar grandes pesos. Sus hazañas en el gimnasio, como realizar un press de banca de 272 kilogramos y un peso muerto de 317 kilogramos, lo convirtieron en un referente en el mundo del culturismo, a pesar de no haber competido profesionalmente.

¿Cuánto peso alzaba Illia Golem?



Press de banca de 272 kg (casi 600 libras).

Peso muerto de 317 kg (casi 700 libras).

Golem no solo destacaba por su fuerza, sino también por su presencia en redes sociales, donde acumulaba miles de seguidores que admiraban su dedicación al culturismo. No obstante, él mismo reconocía que su estilo de vida no era un buen ejemplo para los jóvenes, señalando en diversas ocasiones los riesgos asociados con sus prácticas.