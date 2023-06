Por error médico le quitan la pierna buena a una abuelita, ahora deben amputarle la otra

Una grave denuncia se dio a conocer a través del portal Aristegui Noticias en el que cuentan la historia de una abuelita de 67 años que ingresó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado (ISSSTE) en San Luis Potosí, de México donde por un garrafal error le quitaron su pierna derecha, cuando era la izquierda la que estaba programada para amputación

Según el medio, la mujer de nombre Juanita “N”, vecina de la Colonia 20 de noviembre en Ciudad Valles, San Luis Potosí, fue operada el 31 de mayo en dicho hospital debido a un desgaste en la rodilla izquierda. Posteriormente la mujer narró a medios locales que antes de iniciar la cirugía les avisó a las enfermeras y los médicos que estaban preparando la pierna equivocada, pero no la escucharon.

“Yo se los dije porque vi que empezaron a limpiarme; les digo, esa no es, es la otra y la enfermera me contestó que el doctor sabía lo que hacía, pero como me anestesiaron ya no supe nada”, dijo a ese medio la víctima.

Juanita también narró que recibió tratamiento médico durante un año para atender el desgaste de la rodilla, y que cuando acudió al médico producto del fuerte dolor que ya no le permitía caminar, le informaron que el problema estaba bastante avanzado y que debían amputarle su pierda desde la rodilla.

Ahora, tras la cirugía en la pierda equivocada el dolor se ha hecho insoportable en las dos extremidades.

Luego de esta cirugía le programaron para dentro de ocho semanas la que debieron hacerle en la pierna izquierda pero ya no acudirá y buscará demandar a los médicos.https://t.co/bsuXGBQYRu — Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) June 7, 2023

Para 'resarcir' el error los médicos le aseguraron que le harían la nueva cirugía de la pierna que requiere la amputación dentro de 8 semanas, pero ella mencionó a los distintos medios que no acudirá a ese segundo procedimiento, que buscará la forma de hacerlo en otro establecimiento médico y que buscará las vías legales para denunciar dicha institución por la negligencia cometida que la tiene sumida en una verdadera pesadilla.

