Trágico final de Marilyn Martínez; grababa videos con su esposo quien la terminó matando

La tiktoker Marilyn Martínez era una joven peruana que había logrado aumentar su comunidad en esta red social por contenidos en los que hacía rutinas de ejercicio, ademas de algunos videos graciosos y de baile junto a su esposo Alexander Israel Pinedo Barrón.

Sin embargo, tristemente la creadora de contenidos se dio a conocer en el mundo debido a su trágico final en el que terminó asesinada por su pareja sentimental en un aparente ataque de celos.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 16 e enero cuando autoridades recibieron llamadas de emergencia de vecinos que aseguraban escuchar gritos de auxilio que provenían del apartamento de la tiktoker de 29 años, quien vivía con su hijito menor de edad y su esposo.

Cuando uniformados llegaron hasta el apartamento encontraron una desgarradora escena en la que el cuerpo de Marilyn estaba tendido en el piso y sin vida.

Junto al cadáver estaba Alexander Israel Pinedo y el niño quien estaba encerrado en una habitación escuchando el terrible cometido contra su mamá.

El hombre fue interrogado de inmediato y, sin mayor problema, confesó que fue él quien asesinó a su pareja delante de su niño, en medio de una discusión presuntamente por celos.

El relato del hombre quedó registrado en un video de policías que tomaron como prueba la versión que dio en ese momento Alexander quien expresó: "Cuando la maté vi el hueso".

“Normal, grábame, con todo, todo ha sido puñal. Yo cuando la maté vi el hueso de ella, vi toda la sangre que salía (...). Entonces yo dije: ‘acá, me toca a mí’, pero como soy un cobarde no me pude suicidar”, dijo el peruano.

El hombre agregó que: “Ahora ya sé lo que me espera”, y posteriormente permitió ser esposado por los policías.

Versiones de medios peruanos indican que el hombre, en un ataque de celos fue a la cocina y tomó un cuchillo con el que llegó hasta la habitación de la mujer y sin mediar palabra la atacó hasta la muerte, pese a los desgarradores gritos de su víctima y pese a que su hijito lo estaba mirando.